House of the Dragon : HBO défend les scènes visuellement trop sombres

Les fans de Game of Thrones ont probablement eu un sentiment de déjà-vu en regardant le septième épisode de la série préquelle House of the Dragon, qui a provoqué la frustration de nombreux fans car plusieurs scènes étaient trop sombres pour être vues.

Durant la dernière saison de Game of Thrones, un backlash similaire a eu lieu, en particulier pour l’épisode de bataille faiblement éclairé « The Long Night ». Sans grande surprise, cet épisode de GoT et l’épisode 7 de House of the Dragon ont été réalisés par la même personne, Miguel Sapochnik.

Alors que de nombreux fans se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur frustration face au fait que House of the Dragon n’était pas assez éclairée, l’un des comptes de HBO a défendu les moments visuellement sombres de l’épisode comme « une décision créative intentionnelle ».

« Nous apprécions que vous nous parliez d’une scène nocturne dans l’épisode 7 de House of the Dragon apparaissant sombre sur votre écran », a répondu le compte HBO Max Help à un fan qui a écrit que le réseau devait « émettre des excuses écrites pour tout un épisode littéralement d’écran noir. »

« L’éclairage tamisé de cette scène était une décision créative intentionnelle », a déclaré le compte HBO. Selon HBO, moins de 1% des messages sociaux stimulés par l’épisode 7 concernaient des problèmes d’éclairage.

Hi Stephen! We appreciate you reaching out about a night scene in House of the Dragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. Thanks! ^LL — HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) October 3, 2022

De nombreux fans ont affirmé que l’épisode était « irregardable » car l’écran était tout simplement trop sombre. Joanna Robinson de Ringer a tenté d’avertir les fans avant la diffusion de l’épisode de mettre à jour leurs paramètres de télévision pour rendre l’écran un peu plus lumineux, ajoutant : « Regardez-le avec tous les rideaux fermés. »

A l’époque de la diffusion de The Long Night, Sapochnik s’était défendu de ce choix : « C’était logique parce que c’était le dernier espoir de l’humanité, le dernier phare de lumière, et du point de vue de l’endroit où nous avions besoin que l’histoire aille – qui devait atteindre un point culminant surréaliste et chaotique – nous avions besoin d’un environnement qui convenait pour ça », a déclaré Sapochnik. « Donc, toutes les raisons de le faire étaient là, et personne ne s’est assis là et ne s’est demandé si ça allait être trop sombre. »

Source : Variety / Crédit ©HBO