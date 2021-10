The Resident saison 5 : Emily VanCamp explique son départ difficile (spoilers)

Emily VanCamp explique son départ de la série The Resident après 4 saisons. Spoilers.

Après quatre saison à jouer l’infirmière Nic dans The Resident, Emily VanCamp a officiellement quitté la série de manière dévastatrice. Ce départ, annoncé avant le lancement de la saison 5, s’est concrétisé dans l’épisode 3 diffusé ce mardi sur la Fox aux Etats-Unis.

A la fin de l’épisode, Nic a succombé aux blessures de son accident de voiture, laissant Conrad (Matt Czuchry) à la fois veuf et père célibataire.

Dans une interview avec Deadline publiée immédiatement après l’épisode de mardi, VanCamp a confirmé que la naissance récente de son premier enfant, avec son conjoint Josh Bowman avait été un facteur majeur dans sa décision de quitter la série.

« J’ai passé tant d’années à la télévision, mais soudainement, [mes] priorités ont changé », a-t-elle déclaré au site. « Je pense qu’il arrive un moment dans la vie de chaque femme – dans la vie de chaque personne – où cela devient moins une question de travail et plus une question de famille, et c’est ce qui s’est passé pendant que je faisais la série. En faisant autant d’épisodes dans une ville différente et en y ajoutant COVID, la plupart d’entre nous n’ont pas pu voir nos familles pendant près d’un an. Cela a vraiment renforcé pour moi que la famille est là où se trouve mon cœur en ce moment. »

VanCamp a poursuivi en reconnaissant que « c’est un moment tellement doux-amer pour moi. J’ai tellement aimé faire The Resident pendant les quatre années où j’y étais. Souvent, vous entendez parler de quelqu’un qui quitte une série parce qu’il s’est passé quelque chose de mal ou qu’il y avait de l’animosité. Mais dans ce cas, c’est exactement le contraire. Il n’y a que de l’amour et du respect entre nous tous et cette décision n’a été facile pour personne. Mais c’était la bonne pour moi, personnellement. Je suis reconnaissante d’avoir été accueillie avec compréhension et compassion. »

Comme le montre la featurette ci-dessous, la mort de Nic va évidemment détruire Conrad qui perd son âme sœur, mais elle va aussi impacter tout l’hôpital. Elle était le cœur et l’âme de la série.

The Resident, c’est le mardi sur la Fox.

The Resident saison 5 – Featurette hommage à Nic