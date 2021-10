The Flash saison 8 : John Wesley Shipp fera son retour en Jay Garrick

John Wesley Shipp confirme qu’il sera bien présent en Jay Garrick dans la saison 8 de The Flash.

Les fans de The Flash n’ont pas fini de voir John Wesley Shipp répandre sa sagesse en tant que Jay Garrick. Alors qu’il a fait une apparition dans l’épisode de cette semaine de Stargirl, Shipp sera bien de retour dans la saison 8 de The Flash.

Selon Shipp, lui et le showrunner Eric Wallace ont discuté de l’exploration de la relation entre Jay et Bart Allen au cours de la saison à venir, Shipp confirmant à CBR qu’il retournera bientôt travailler sur The Flash. « Je vais revenir… et ils l’ont mis en place », a déclaré Shipp à propos de son retour à The Flash. « Je peux vous dire que je reviendrai dans environ une semaine et demie pour tourner plus de Flash. »

« Je ne sais pas exactement quand ça sera, mais Eric Wallace et moi avons discuté de l’opportunité d’explorer Jay Garrick en tant que mentor que nous n’avons pas pu faire avec Wally », a-t-il poursuivi. « Il y avait une opportunité avec Wally, mais nous l’avons ratée. J’aimerais maintenant pouvoir réaliser ce rôle de Jay, cette relation qu’ils ont établie et que Jordan Fisher a établie et les scénaristes se sont si bien mis en place dans ces deux derniers épisodes de The Flash. »

La relation entre Jay et Bart était un élément important du final en deux parties de la saison 7. Il a été révélé que dans le futur, Jay est un véritable mentor pour Bart, le fils de Barry et Iris, il fait partie de leur famille, c’est son « oncle Jay ». Il y a donc pas mal de choses à explorer de ce côté là.

The Flash revient le 16 novembre sur la CW avec un événement crossover réunissant plusieurs super-héros de l’Arrowverse qui se déroulera sur 5 épisodes.

Source : CBR / Crédit ©CW