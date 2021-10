Les Etenels : Deux histoires à travers deux temporalités (teaser)

Le film Les Eternels racontera deux histoires, une dans le passé et une dans le présent. Découvrez aussi un nouveau teaser.

Un nouveau communiqué de presse de Disney a révélé que le prochain film du MCU, Les Eternels, racontera deux histoires à des périodes très distinctes, tout en examinant le groupe de personnages très soudés qui composent l’équipe titulaire.

Il semble ainsi que Les Eternels reviendra sur les 7 000 ans au cours desquels les héros de Marvel ont résidé sur Terre mais ne sont pas intervenus. Ce sera l’occasion de faire des allers-retours entre les différents décors et ainsi offrir un aperçu du fonctionnement interne et des relations des personnages.

Voici le nouveau synopsis : « L’histoire se déroule sur deux périodes. Une histoire se déroule dans le passé lorsqu’ils fonctionnaient comme une équipe formidable et une unité familiale proche. Le deuxième scénario est dans le présent, lorsque le groupe s’est fracturé et s’est séparé, se contentant de vivre parmi les humains, se cachant à la vue de tous. La menace dominante des Déviants, qui menacent une fois de plus l’existence de l’humanité, signifie que les Éternels doivent mettre leurs différences de côté et se regrouper. »

Un nouveau teaser a aussi été dévoilé cette semaine, il est à voir ci-dessous.

“When you love something, you fight for it.” Experience Marvel Studios’ #Eternals only in theaters November 5. pic.twitter.com/RtEJSL8EWI — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 3, 2021

Pour ceux qui étaient sur un autre plan astral et qui ne sont pas familiers avec Les Eternels, cette nouvelle production de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Déviants.

Le casting de Les Eternels inclus Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao, Les Eternels sortira en salle le 3 novembre 2021.

Crédit ©Marvel

.