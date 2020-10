House of the Dragon : La préquelle de Game of Thrones trouve son roi Viserys Targaryen

Paddy Considine jouera le roi Viserys Targaryen dans House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones.

La Maison du Dragon a trouvé son roi Targaryen. Paddy Considine est le premier acteur à être casté dans House of the Dragon, la série préquelle Game of Thrones de HBO. L’acteur britannique est connu pour son travail dans un autre drame de HBO, The Outsider, ainsi que pour la série Peaky Blinders. Il est apparu dans les films The World’s End et Hot Fuzz.

Considine jouera le roi Viserys Targaryen. Une description du personnage pour le rôle donne les premiers indices intrigants de l’histoire de la série : « Le roi Viserys Targaryen est choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au vieux roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil d’Harrenhal. Gentil et honnête, Viserys ne souhaite que perpétuer l’héritage de son grand-père. Mais les bons hommes ne font pas nécessairement de grands rois. »

House of the Dragon est basé sur Fire & Blood de George R.R. Martin qui chronique la vie de la Maison Targaryen et se déroule 300 ans avant Game of Thrones. La célèbre Dance des Dragons – la guerre civile des Targaryen parfois mentionnée dans Game of Thrones qui a déchiré Westeros – sera abordée au cours de la série.

Voici les autres personnages clés de cette époque, qui pourraient se trouver dans la série :

La Princesse Rhaenyra Targaryen : L’héritière choisie du roi Viserys; une cavalière de dragon qui a grandi dans l’espoir de devenir la première reine au pouvoir de Westeros.

La Reine Alicent Hightower : La deuxième épouse ambitieuse de Viserys et la belle-mère de Rhaenyra, qui a eu trois enfants avec le roi.

Aegon II Targaryen : Le demi-frère cadet de la princesse Rhaenyra qui conteste la revendication du trône de Rhaenyra, déclenchant une guerre civile.

Notez que ces personnages ne sont que spéculation, il est possible qu’ils ne fassent pas du tout partie de la série. On attend d’avoir plus de renseignements sur les castings.

House of the Dragon remplace le projet de préquelle précédemment annoncé de HBO avec Naomi Watts, qui a filmé un pilote puis a été abandonné en 2019.

La série devrait être à l’antenne en 2022.

Source : EW / Crédit ©HBO