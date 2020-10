GLOW : Pas de saison 4 à cause de la pandémie ; Teenage Bounty Hunters annulée

GLOW n’aura finalement pas de saison 4 et Netflix annule aussi la série Teenage Bounty Hunters.

L’aventure des Gorgeous Ladies of Wresling s’arrête là. Alors que GLOW avait été renouvelée pour une quatrième et dernière saison 4, Netflix annonce que la série n’ira finalement pas au-delà de la saison 3. La raison ? La pandémie de COVID-19 : « COVID a tué de vrais humains. C’est une tragédie nationale et devrait être notre objectif. COVID a également apparemment tué notre série », ont déclaré les créatrices Liz Flahive et Carly Mensch dans un communiqué.

« Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW. On nous a donné la liberté créative de faire une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et de lutter. Et maintenant, c’est parti. Il y a beaucoup de choses merdiques qui se passent dans le monde qui sont beaucoup plus grandes que ça en ce moment. Mais ça craint quand même de ne pas revoir ces 15 femmes ensemble. Nous regretterons notre casting de clowns bizarres et notre équipe héroïque. C’était le meilleur boulot. »

Netflix s’est exprimé sur cette annulation : « Nous avons pris la décision difficile de ne pas faire une quatrième saison de GLOW en raison de COVID, ce qui rend le tournage de cette série physiquement intime avec sa grande distribution particulièrement difficile. Nous sommes très reconnaissants des créatrices Liz Flahive et Carly Mensch, Jenji Kohan et à tous les scénaristes, acteurs et équipe d’avoir partagé cette histoire sur les femmes incroyables de GLOW avec nous et le monde. »

GLOW a commencé la production de la quatrième et dernière saison à Los Angeles en février dernier et la production a pu terminer le tournage d’un épisode et avait commencé le deuxième. Mais lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, la production s’est arrêtée en mars.

Étant donné que la série est entièrement tournée à Los Angeles et que les actrices filment fréquemment des scènes de lutte qui nécessitent des interactions étroites et des efforts physiques intenses, la série a dû faire face à des obstacles majeurs pour remettre la production en marche.

GLOW n’est pas première série à être rétroactivement annulée par Netflix. The Society et I Am Not Okay With This devaient également avoir une saison 2 chacune mais la pandémie a eu raison d’elles.

Pour finir, une autre série ne reviendra pas sur la plateforme : Teenage Bounty Hunters. La comédie sur deux sœurs jumelles chasseuses de primes n’aura pas de saison 2 alors que la saison 1 se termine sur un cliffhanger.

Composée de 10 épisodes, la série a été lancée le 14 aout et suivait les fausses jumelles Sterling (Maddie Phillips) et Blair (Anjelica Bette Fellini), qui se sont rebellées contre leur communauté conservatrice du Sud en devenant des « stagiaires » chasseuses de primes, faisant équipe avec le chasseur de primes vétéran Bowser (Kadeem Hardison) tout en naviguant dans leur vie d’ados et de lycéennes dans une école religieuse.

