Ashoka : Un personnage majeur de Star Wars apparait dans l’épisode 4 (spoilers)

Un personnage majeur de la saga Star Wars apparait dans l’épisode 4 de la série Ashoka. Spoilers.

Un visage très familier de la saga Star Wars, un des personnages majeurs des films, a fait son apparition dans l’épisode 4 de la série Ashoka.

***Attention Spoilers***

Depuis des mois, des rumeurs circulent quant à savoir si la série en live-action Star Wars ressusciterait un visage familier : Anakin Skywalker/Dark Vador, joué par Hayden Christensen, qui a autrefois formé Ahsoka (Rosario Dawson) en tant que jeune Padawan. La maison Disney elle-même a même fait allusion au retour potentiel d’Anakin avec un teaser avant la sortie. De plus, Rosario Dawson et Hayden Christensen sont amis de longue date, après avoir joué dans Le Mystificateur en 2003.

L’apparition de Christensen arrive vers la fin de l’épisode, après qu’Ahsoka ait perdu une bataille au sabre laser face au mercenaire Baylan Skoll (feu Ray Stevenson). On voit Ahsoka tomber d’une falaise et quand elle se réveille, elle n’est plus sur le plan mortel. Au lieu de cela, elle semble être dans le mystérieux Monde entre les Mondes, une dimension de Force mystique et éthérée existant au-delà du temps et de l’espace. (Cela a été introduit pour la première fois dans le film d’animation Star Wars Rebels.)

Alors qu’Ahsoka se réveille, elle entend une voix familière et comprend rapidement qu’il s’agit de son ancien maître Jedi, la saluant de manière familière : « Bonjour, Chipie« . Choquée, Ahsoka se retourne et découvre Anakin (un Christensen visiblement rajeuni, portant son vêtement de Jedi). « Je ne pas te revoir si vite », lui dit-il, juste avant le générique de fin de l’épisode.

Le retour de Christensen dans la galaxie Star Wars n’est pas un énorme choc : après tout, l’acteur était dans Obi-Wan Kenobi l’année dernière, apparaissant à la fois comme Dark Vador et dans des flashbacks en tant qu’Anakin. Mais étant donné qu’Ahsoka se déroule après les événements du Retour du Jedi (1983) – le film dans lequel Anakin/Vador meurt très clairement – de nombreux fans se sont demandé si Christensen pourrait revenir dans des flashbacks ou en tant que fantôme de la Force. Fait intéressant, il ne semble être ni l’un ni l’autre, et lorsqu’il apparaît dans le Monde entre les mondes, il semble certainement être en chair et en os, sans la lueur bleue habituelle du fantôme de la Force.

Ahsoka et Anakin ont une longue histoire ensemble, remontant à leur première rencontre dans le film d’animation Clone Wars de 2008. Tout au long de la série Clone Wars, Anakin a formé la jeune guerrière comme son Padawan, jusqu’à ce qu’elle s’éloigne de l’ordre Jedi. Les deux se sont ensuite croisés à nouveau dans Rebels, alors qu’Ahsoka est horrifiée de découvrir que son ancien maître est depuis passé du côté obscur, devenant Dark Vador.

Pour savoir comment cette réunion entre les personnages se déroule, il faudra attendre la semaine prochaine.

Ahsoka, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+