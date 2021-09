The Walking Dead saison 11 : Les Reapers font des victimes dans l’épisode 3 (spoilers)

Les Reapers font des victimes dans le dernier épisode de The Walking Dead. Spoilers.

Les Reapers ne sont clairement pas là pour rigoler. La nouvelle menace de The Walking Dead a frappé fort dans l’épisode Hunted de la saison 11. Ceux qui ont tué la précédente communauté de Maggie sont en train de terroriser les survivants et ils continuent de les décimer.

Leur liste de victimes est longue : parmi eux se trouvent la sœur d’Elijah (Okea Eme-Akwari) et les amis de Maggie Maya (Brianna Butler), Ainsley (Haley Leary) et Gus (David Atkinson), abattus par un tireur d’élite Reaper (Mike Whinnet). ) dans l’épisode de la saison 10 « Home Sweet Home« .

Les Reapers ont revendiqué leur dernier meurtre dans « Acheron: Part 2« , où Roy (C. Thomas Howell) a été tué. « Ils viennent la nuit, et au moment où vous les voyez, vous êtes déjà mort », a averti Maggie à propos de ces tueurs aguerris, qui frappent dans l’obscurité.

« Cet épisode est à peu près une suite directe de l’épisode précédent, mais nous vivons vraiment du point de vue de Maggie. Maggie est celle qui a amené tout le monde à cette mission, et ils sont déjà partis pour ce début chaotique et intense, et ils réalisent à quel point ces Reapers sont effrayants et dangereux », a déclaré Kang à propos de l’attaque des Reapesr dans Walking Dead: Episode Insider.

« Il se passe tellement de choses et ils peuvent tous à peine se voir, tout se passe dans ces flashs et ces flous. Il y a une sorte d’impuissance, à certains égards, pour nos personnages. Ils ont l’impression qu’ils ne peuvent pas faire grand chose à part essayer se débrouiller et y survivre du mieux qu’ils peuvent, et cela pèse déjà lourd sur Maggie alors que nous commençons l’épisode. »

Et 4 personnages sont morts dans l’épisode. A peine l’épisode commencé, Cole (James Devoti) s’est fait trancher la gorge par un Reaper sorti de nulle part. Peu de temps après Duncan (Marcus Lewis) s’est fait poignarder plusieurs fois et à survécu jusqu’au lendemain avant de succomber à ses blessures. Plus tard Agatha (Laurie Fortier), qui a survécu à l’attaque, est malheureusement victime d’un zombie. Maggie tente de la sauver mais c’est trop tard, Negan éloigne Maggie avant qu’une horde ne dévore Agatha.

Pour finir, un père Gabriel (Seth Gilliam) blessé chasse Nicholls (Hans Christopher), un Reaper non masqué qui s’effondre à cause de blessures au cou et à l’estomac. Le Reaper qui priait devient alors la proie lorsque le prêtre lui refuse ses derniers sacrements en lui disant : « Dieu n’est plus là.» Gabriel plonge sa lame dans la tête de Nicholls.

The Walking Dead c’est le lundi en US+24 sur OCS.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC