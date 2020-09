Mulan : Pourquoi le dragon Mushu n’est pas dans le remake

La réalisatrice Niki Caro explique pourquoi le dragon Mushu ne fait pas partie du remake en live-action de Mulan.

Lorsque les détails du remake live-action du classique animé de Disney Mulan ont été révélés pour la première fois, les fans ont été déçus de découvrir que le remake ne comportera pas de chanson ni le personnage du dragon Mushu, doublé par Eddie Murphy dans la version animée.

Dans une interview avec USA Today, la réalisatrice Niki Caro a expliqué pourquoi l’équipe créative du film avait pris la décision de laisser Mushu en dehors de leur adaptation en chair et en os.

« Nous avons été très inspirés par ce que Mushu a apporté à l’animation, à savoir l’humour et la légèreté, et le défi était d’apporter cela aux vraies relations de Mulan avec ses camarades soldats. Aussi adoré qu’était Mushu dans le film d’animation, c’était le confident de Mulan et le but de la mettre dans l’action réelle est qu’elle noue des relations réalistes avec ses camarades soldats. Il y avait donc certainement beaucoup de choses à travailler dans ce département. »

Elle dit ainsi que la présence de Mushu aurait casé le réalisme du film. Il est aussi possible que l’adaptation en live action ait voulu se débarrasser du dragon pour éviter les stéréotypes sur la culture chinoise. Le producteur du film a précédemment parlé du fait que la présence du dragon pourrait offenser certaines personnes.

« Le dragon est un signe de respect et c’est un signe de force et de puissance, et cette sorte de l’utiliser comme un acolyte idiot n’a pas très bien été reçu par le public chinois traditionnel, » dit-il à propos de la réception du personnage dans le film original.

Il ajoute : « Le public traditionnel de Disney et le public de la diaspora asiatique ont vu le [Mulan animé] d’une manière et le public chinois traditionnel en Chine l’a vu d’une manière légèrement différente. Nous avons donc vraiment creusé pour essayer de nous assurer que nous nous adressions à ces deux publics de manière réfléchie. Et je pense – j’espère – que nous avons trouvé un moyen de lier la façon dont ils regardent le film ensemble. »

Mulan sera disponible en France sur Disney+ à partir du 4 décembre prochain, sans frais supplémentaires pour les abonnés.

Source : USA Today / Crédit ©Disney