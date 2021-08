Stranger Things saison 4 : Le nouveau teaser annonce une diffusion en 2022

Le nouveau teaser pour la saison 4 de Stranger Things annonce une diffusion en 2022 et Shawn Levy confirme que la fin est en vue

C’est officiel, il n’y aura pas de nouveaux épisodes de Stranger Things en 2021. Netflix a publié ce vendredi un nouveau teaser de 30 secondes pour la prochaine saison de la série surnaturelle populaire, qui a confirmé que la saison 4 fera ses débuts en 2022, soit presque 3 ans après la sortie en juillet 2019 de la saison 3.

Le nouveau spot présente des images des trois premières saisons de Stranger Things mélangées à des images inédites de la saison 4.

uʍop ǝpᴉsdn ǝɥʇ uᴉ llɐ,ʎ ǝǝs

Stranger Things returns in 2022. pic.twitter.com/RHwQng4QZh — Stranger Things (@Stranger_Things) August 6, 2021

La saison 5 de Stranger Things a déjà étéquasi annoncée et elle pourrait bien être la dernière, mas cela l’a pas été confirmé. Dans une interview à Collider, le réalisateur et producteur Shawn Levy ne dit pas si ce sera la dernière saison, mais il confirme que lui et les frères Duffer ont la fin en vue.

Il confie : « J’ai la fin en vue. Les frères [Duffer] ont la fin en vue. Il y a un plan et cela aussi sera partagé pas tout à fait dès que la saison 4 sortira, mais assez tôt. Je peux dire ceci. Non, on n’invente pas les choses au fur et à mesure et il y a une fin définie, si vous voulez. »

Il va falloir être patient pour découvrir la saison 4 de Stranger Things, en attendant, les trois premières saisons sont à voir sur Netflix.

Crédit ©Netflix