Hunger Games : Tournage début 2022 pour la préquelle

The Ballad of Songbirds and Snakes, préquelle de Hunger Games, entamera son tournage début 2022.

Cela faisait un petit moment que nous n’avions pas eu de nouvelle du film préquel de Hunger Games. Basé sur le roman de Susan Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes, le film vise apparemment un début de production au cours du premier semestre 2022.

Cette mise à jour est venue du président du groupe Lionsgate, Joe Drake, lors de l’appel des résultats trimestriels de la société avec les analystes de Wall Street. Le film devrait sortir « à la fin de l’année 2023 ou au début de 2024 », a-t-il déclaré. Cela « avance vraiment, vraiment bien » en pré-production.

Dans la franchise originale, Donald Sutherland incarnait le président autoritaire de Panem Coriolanus Snow. Le nouveau film, qui se passera des décennies avant les événements des films précédents, sera centré sur une jeune version du personnage, avant qu’il ne devienne un tyran.

L’an dernier, nous avons appris que Francis Lawrence, qui a réalisé les trois derniers films de la saga principale, serait de retour à la réalisation. Les producteurs de franchise Nina Jacobson et Brad Simpson sont également de retour. Collins écrira le traitement du film et Michael Arndt, le scénariste oscarisé de Little Miss Sunshine adaptera le scénario, après avoir été l’un des scénaristes de Catching Fire. Collins servira également de productrice exécutive.

Pour l’instant, aucun casting n’a été annoncé pour le film, mais avec le tournage qui arrive bientôt, on devrait rapidement en savoir plus.

Source : Deadline / Crédit ©Lionsgate