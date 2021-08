Cry Macho : Bande-annonce du prochain Clint Eastwood

Découvrez la bande-annonce et l’affiche de Cry Macho, le prochain film de et avec Clint Eastwood en ancienne star de rodéo usée.

Warner Bros a dévoilé la bande-annonce et l’affiche de Cry Macho, le prochain film de et avec Clint Eastwood décrit comme un drame à la fois réjouissant et poignant.

Dans le film, Eastwood campe Mike Milo, ancienne star de rodéo et éleveur de chevaux usé jusqu’à la corde, qui, en 1979, accepte une mission d’un de ses anciens patrons : aller chercher le jeune fils de ce dernier au Mexique pour le ramener aux États-Unis. Contraints d’emprunter des routes secondaires jusqu’au Texas, les deux hommes s’embarquent dans un périple dont ils n’ont pas mesuré les difficultés. Contre toute attente, le dresseur de chevaux désabusé croise d’anciennes connaissances et trouve sa propre forme de rédemption.

Le film réunit également Eduardo Minett sous les traits de Rafo, le jeune garçon, dans son premier rôle au cinéma, Natalia Traven (Dommage Collatéral, Soulmates) dans le rôle de Marta, Dwight Yoakam (Logan Lucky, Sling Blade) dans celui de Howard Polk, ancien patron de Mike, Fernanda Urrejola (Blue Miracle, Narcos: Mexico) dans celui de Leta, et Horacio Garcia-Rojas (Narcos: Mexico, La querida del Centauro) dans celui d’Aurelio.

Réalisateur oscarisé, Clint Eastwood signe la mise en scène sur un scénario de Nick Schenk et N. Richard Nash, d’après le roman de Nash. Eastwood, Albert S. Ruddy, Tim Moore et Jessica Meier ont produit le film, tandis que David M. Bernstein en a assuré la production exécutive.

Au cinéma le 10 novembre 2021.

Cry Macho – Bande-Annonce Officielle (VOST)