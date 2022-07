Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir : Teaser exclusif sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video dévoile un nouvel aperçu pour Les Anneaux de Pouvoir en exclusivité sur sa plateforme et annonce la date de la bande-annonce.

Amazon a dévoilé un nouveau teaser pour la prochaine série Le Seigneur des Anneaux, intitulée Les Anneaux de Pouvoir. Ce teaser de près d’une minute est disponible exclusivement sur la plateforme Prime Video pour les abonnés mais il existe tout de même un extrait de 10 secondes sur Youtube.

A la fin de vidéo, il est annoncé qu’une vraie bande-annonce sera disponible le 14 juillet, il faudra donc patienter jusqu’à la semaine prochaine pour en voir un peu plus et se faire une meilleure idée de cette série préquelle dans l’univers de Tolkien.

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir – Teaser exclusif