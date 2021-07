Richard Donner : Mort du réalisateur de Superman et L’Arme Fatale – Les hommages

Après l’annonce de la mort du réalisateur Richard Donner à l’âge de 91 ans, les hommages se multiplient.

Hier, il a été annoncé la mort de Richard Donner, le réalisateur, entre autres, de Superman, L’Arme Fatale ou encore Les Goonies. Pour le moment, aucune cause n’a été révélée. Il avait 91 ans.

Donner est né Richard Donald Schwartzberg le 24 avril 1930 dans le Bronx à New York. S’il était connu pour ses films cultes, il a commencé sa carrière en tant qu’acteur avant de se mettre à la réalisation à la télévision avec des séries dans les années 50 et 60 comme Au Nom de la Loi, L’Homme à la Caranine, La Quatrième Dimension, Perry Mason, Les Mystères de L’Ouest, Le Fugitif, Max la Menace, L’le aux Naufragés (Gilligan’s Island) ou encore Des Agents Très Spéciaux pour ne citer qu’elles.

Il a commencé à réaliser des films dans les années 1960, avec X-15 (1961) et Sel, poivre et Dynamite (1968), avec sa première sortie majeure en tant que réalisateur avec le film d’horreur désormais classique La Malédiction en 1976.

Puis bien avant la frénésie des super-héros, il a réalisé le film original de Superman (1978), avec Christopher Reeve. Le film engendrerait un certain nombre de suites, mais un différend entre les producteurs de Superman II l’a finalement conduit à ne pas être crédité et à quitter le film, bien qu’une grande partie de son travail soit restée dans le produit fini. Finalement, en 2006, Superman II: The Richard Donner Cut est sorti.

Dans les années 1980, il réalise la comédie d’aventure adorée Les Goonies en 1985 avec le producteur exécutif Steven Spielberg et le très populaire L’Arme Fatale en 1987. Ce dernier film a donné naissance à une franchise à succès qui s’est terminée avec L’Arme Fatale 4 en 1998. Donner a réalisé chaque film de la franchise.

D’autres efforts de réalisation notables incluent Le Joujou (1982), Ladyhawke (1985), Fantômes en Fête (1988), Maverick (1994), Complots (1997) et plus récemment, Prisonniers du Temps (2003) et son dernier film 16 Blocks sorti en 2006.

En plus de son travail de réalisateur, lui et sa femme Lauren Shuler Donner ont produit un certain nombre de films par l’intermédiaire de leur société de production The Donners’ Company, notamment la franchise X-Men de Fox et la saga Sauvez Willy, entre autres.

Les Hommages

Donner est depuis longtemps l’un des cinéastes les plus inspirants d’Hollywood, et la nouvelle de sa mort a laissé Hollywood en deuil. Juste après l’annonce du décès de Donner, Danny Glover et Mel Gibson, les stars de L’Arme Fatale se sont exprimées.

Dans un communiqué à Deadline, Glover a partagé sa peine : « Mon coeur est brisé. Travailler avec Dick Donner, Mel Gibson et l’équipe de L’Arme Fatale a été l’un des moments les plus fiers de ma carrière. Je lui serai éternellement reconnaissant parce que Dick se souciait vraiment de moi, de ma vie et de ma famille. Nous étions amis et nous nous aimions bien au-delà de la collaboration pour l’écran et le succès que nous a apporté la franchise L’Arme Fatale. Il va tellement me manquer. »

Dans un autre communiqué, toujours à Deadline, Mel Gibson partage son admiration pour celui qu’il appelle son mentor : « Donner ! Mon ami, mon mentor. Oh, les choses que j’ai apprises de lui ! Il a sapé son propre talent et sa grandeur avec un énorme morceau d’humilité se référant à lui-même comme « simplement un agent de la circulation ». Il laissait son ego à la porte et exigeait celui des autres. Il était magnanime de cœur et d’âme, ce qu’il a généreusement donné à tous ceux qui le connaissaient. Si nous accumulions toutes les bonnes actions qu’il a faites, cela s’étendrait jusqu’à un endroit inexploré du firmament. Il va beaucoup me manquer, avec tout son esprit malicieux et sa sagesse. »

Ailleurs, Zack Snyder, qui a également réalisé des films Superman à remercier son prédécesseur sur Twitter : « Merci, Richard Donner. Vous m’avez fait croire. » Ce message était accompagné d’une affiche du film Superman avec la tagline : « Vous croirez qu’un homme peut voler. »

Thank you, Richard Donner. You made me believe. pic.twitter.com/zmeONQpTUT — Zack Snyder (@ZackSnyder) July 5, 2021

Les Stars des Goonies, Sean Astin et Corey Feldman ont aussi rendu hommage au réalisateur sur les réseaux sociaux.

« Richard Donner avait la voix la plus grosse et la plus puissante que vous puissiez imaginer. Il attirait l’attention et il riait comme aucun homme n’a jamais ri auparavant. Dick était tellement amusant. Ce que j’ai perçu en lui, en tant qu’enfant de 12 ans, c’est qu’il se souciait [des autres]. J’aime combien il se souciait.»

He commanded attention and he laughed like no man has ever laughed before. Dick was so much fun. What I perceived in him, as a 12 year old kid, is that he cared. I love how much he cared. – Goonies Never Say Die — Sean Astin (@SeanAstin) July 5, 2021

Puis dans une série de tweets, Feldman décrit le réalisateur comme un « ami cher, un mentor et la chose la plus proche que j’aie jamais eue [d’] un vrai père. » Il ajoute : « Richard Donner était un humain incroyable. L était là pour moi dans ma vie quand personne d’autre ne l’était. »

Richard Donner laisse en deuil son épouse et sa partenaire de production, Lauren Shuler Donner.

Source : Deadline, ComicBook / Crédit ©DR