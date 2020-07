Watchmen saison 2 : Damon Lindelof préfère laisser la place à quelqu’un d’autre

Damon Lindelof confie qu’il préfère laisser la place à quelqu’un d’autre pour saison 2 éventuelle de Watchmen.

En décembre dernier, l’adaptation de Damon Lindelof du roman graphique Watchmen d’Alan Moore et Dave Gibbons s’est terminée de manière spectaculaire et depuis, les téléspectateurs en redemandent. Mais depuis, le créateur de la série a été assez ferme sur sa position et ne souhaite pas revenir pour une deuxième saison.

Il n’est pas contre l’idée d’une saison 2, cependant, il ne la fera pas lui-même et espère que quelqu’un d’autre prendra le relais un jour : « L’héritage de Watchmen est Alan [Moore] et Dave [Gibbons] l’ont créé et ça a duré 30 ans, évidemment Zack [Snyder] a fait son film qui était une adaptation assez canonique des 12 numéros, puis nous avons fait notre saison de télévision », A déclaré Lindelof.

Il ajoute : « C’était mon tour. Je suis resté au milieu de la piste de danse pendant une minute et j’ai fait mon mouvement, mais ensuite vous vous retirez au bord du cercle et c’est au tour de quelqu’un d’autre de danser. J’ai l’impression que ce qui est le mieux pour Watchmen, cette chose que j’aime, c’est que quelqu’un d’autre puisse tenter sa chance avec. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant que tout ce que j’aurais pu faire en continuant. »

« Et je ne prend pas cette opportunité pour argent comptant. J’ai appris que ne plus travailler avec certains acteurs est stupide, donc j’adorerais retravailler avec Carrie Coon et j’adorerais retravailler avec Regina King et Jean Smart et Tim Blake Nelson et Justin Theroux et Kevin Carroll et Jovan Adepo, avec qui j’ai travaillé deux fois maintenant, » explique Lindelof.

Il termine : « Mais en même temps, à moins d’avoir une idée aussi importante pour moi que Tulsa ’21, je ne devrais pas le faire. Et je n’ai pas eu cette idée, et je veux laisser la place à quelqu’un d’autre au lieu que les gens attendent que je change d’avis. Je veux créer un espace pour que les gens se manifestent et disent : «J’ai une idée». »

Damon Lindelof pense qu’éventuellement, un ou une autre showrunner prendra le relais, peu importe si ça repend la où la saison 1 s’est arrêtée avec Angela (Regina King) qui a désormais les pouvoirs de Dr Manhattan ou « s’ils font une nouvelle histoire Watchmen complètement différente. »

Si une nouvelle saison de Watchmen se fait, il est donc certain que Damon Lindelof ne sera pas à la barre. La décision de faire une seconde saison est entre les mains de HBO.

Source : Collider / Crédit ©HBO