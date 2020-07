Thor 4 : Tessa Thompson promet plus de diversité dans la Phase 4 du MCU

Tessa Thompson, qu’on verra dans Thor 4, promet plus de diversité dans la Phase 4 du MCU.

Tessa Thompson incarne Valkyrie dans le MCU, un personnage qui a fait sa première apparition dans Thor Ragnarok et qui a rapidement séduit le public. Elle est ensuite apparue dans Avengers Endgame et sera bientôt l’un des personnages principaux de Thor Love and Thunder.

Au moment de la sortie de Thor Ragnarok, Tessa Thompson avait confirmé que Valkyrie était bisexuelle mais cela n’était pas claire dans le film. Cependant, une scène coupée du film le confirmait. Dans le prochain volet de Thor, la sexualité de Valkyrie sera abordé et il a été confirmé qu’elle sera à la recherche d’une Reine.

Durant une discussion avec Ramy Youssef (Ramy) pour Actors on Actors de Variety, Tessa Thompson révèle que la prochaine phase de Marvel offrira plus en termes de diversité. Elle confie : « Je pense que dans cette prochaine phase de Marvel, nous parlons vraiment à quoi ressemble la représentation dans ces espaces. »

Elle ajoute : « Parce que la vérité est que ces films voyagent à travers le monde de manière si énorme, et si vous pouvez représenter des personnes de couleur, si vous pouvez représenter des personnes handicapées, si vous pouvez représenter la communauté LGBTQIA à l’intérieur de ces films, c’est assez important. »

Pour elle, ces histoires sont spéciales, surtout pour la représentation des jeunes qui peuvent ce voir dedans : « Il y a des millions et des millions de personnes, en particulier des jeunes, qui vont au cinéma. Et je pense que si vous pouvez leur montrer quelque chose qui leur ressemble, ils se sentent valorisés. Particulièrement à l’intérieur de ces récits de comic books, c’est de cela qu’il s’agit. C’est que nos différences nous rendent spéciaux. »

Récemment, dans la même série de vidéos pour Variety, Anthony Mackie parlait du manque de diversité dans les films Marvel. Il semble que Thompson voit un avenir meilleur en termes de diversité, que se soit la couleur de peau, le genre ou la sexualité des personnages et elle est contente de faire partie de changement important.

Elle conclue : « Je suis vraiment excitée que nous puissions continuer à repousser les limites de cela et que je puisse le faire avec Valkyrie car il y a tellement de personnages queer vraiment cool dans les comics et ils devraient avoir une place à l’écran. »

Le film The Eternals aura aussi le premier super-héros masculin ouvertement gay de Marvel.

Thor Love and Thunder sort en février 2022.

Source : Variety / Crédit ©Marvel