The Last of Us : Une saison 2 plus courte mais des saisons 3 et 4 possibles

La saison 2 de The Last of Us sera plus courte que la première mais les créateurs teasent la possibilité de saisons 3 et 4.

Les fans de The Last of Us pourraient bien avoir plus de saisons que prévues, mais la saison 2 sera plus courte. Alors que le tournage se déroule actuellement, il a été confirmé que la saison 2 ne comprendra que sept épisodes, soit deux épisodes de moins que la saison 1.

Et pour le moment, bien que les saisons supplémentaires au-delà de la saison 2 n’aient pas été commandées par HBO, les créateurs Craig Mazin et Neil Druckmann expriment leur espoir d’une commande de deux saisons supplémentaires pour pouvoir raconter leur histoire correctement.

« Nous ne pensons pas que nous pourrons raconter l’histoire [de la deuxième partie] uniquement en deux saisons, parce que nous prenons notre temps et empruntons des chemins intéressants, ce que nous avons fait un peu dans la saison 1 également. », a déclaré Mazin à Deadline.

« Nous pensons qu’il est presque certain que – tant que les gens continueront à regarder et que nous pourrons continuer à faire plus de télévision – la saison 3 sera beaucoup plus longue. Et en effet, l’histoire pourrait nécessiter une saison 4. »

« Une chose est absolument sûre », a déclaré Druckmann plus tard dans l’interview, «je ne vois pas comment nous pourrions raconter l’histoire qui reste une fois la saison 2 terminée dans [seulement] une saison supplémentaire. »

« Le matériel narratif que nous avons obtenu de la deuxième partie du jeu est bien plus que le matériel narratif du premier jeu, donc une partie de ce que nous avons dû faire dès le début était de trouver comment raconter cette histoire au fil des saisons. » explique Mazin. « Quand vous faites cela, vous recherchez des points d’arrêt naturels, et comme nous l’avons expliqué, cette saison, le point d’arrêt semblait survenir après sept épisodes. »

Druckmann a ajouté : « C’est la continuation de l’amour de la première saison, et ce n’est que le côté obscur de cette pièce, la poursuite de la justice à tout prix pour ceux que vous aimez et l’exploration de cela. »

Dans la saison 1, qui adapte les événements du jeu PlayStation sorti en 2013, Joel est un survivant endurci vivant dans une zone de quarantaine de Boston, des années après qu’une épidémie fongique qui transforme les infectés en monstres vicieux ait remodelé le monde. Il se lance dans une odyssée à travers le pays à travers ce qui reste de l’Amérique avec Ellie, une jeune adolescente qui est la seule humaine connue à être immunisée contre le virus.

La deuxième partie de The Last of Us, sortie sur PlayStation 4 et PlayStation 5, s’est déroulée cinq ans après cette histoire. Joel et Ellie vivent désormais une vie paisible dans une communauté avec le frère de Joel, Tommy, et sa nouvelle belle-sœur Maria. Mais lorsqu’un événement violent vient perturber cette paix, Ellie se lance dans une mission : faire payer les responsables.

La saison 2 verra Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby ; Isabela Merced dans le rôle de l’amoureuse d’Ellie, Dina ; Young Mazino dans le rôle de Jesse, l’ami d’Ellie ; Ariela Barer dans le rôle de Mel ; Tati Gabrielle dans le rôle de Nora ; Spencer Lord dans le rôle d’Owen ; Danny Ramirez dans le rôle de Manny ; Catherine O’Hara dans un rôle principal non divulgué et Jeffrey Wright reprendra le rôle de son personnage de jeu vidéo Isaac.

Notez aussi que Gabriel Luna et Rutina Wesley reviendront dans les rôles de Tommy et de Maria.

The Last of Us revient en 2025 sur HBO et Max.

Source : Deadline / Crédit ©HBO