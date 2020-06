Solo A Star Wars Story : Phil Lord tease les plans qu’ils avaient pour Lando

Phil Lord, qui a été renvoyé de la réalisation de Solo A Star Wars Story avec Chris Miller, laisse entendre qu’ils avaient des plans différents pour Lando.

Avant que Ron Howard ne prenne les rênes du film Solo A Star Wars Story, le duo Phil Lord / Chris Miller avait été engagé pour réaliser le film. Durant la production, ils ont été renvoyés par Disney et Lucasfilm à cause de leur vision qui ne correspondait pas à celle des studios.

En répondant à un tweet, Phil Lord laisse vaguement entendre que son comparse et lui-même avaient des plans différents pour Lando Calrissian dans le film. Robert Daniels du site Polygon a partagé un de ses articles dans lequel il dit « John Boyega fait ce que Star Wars ne ferait pas. Pour mes débuts @Polygon, j’explique comment Star Wars aurait pu adapter la tradition de la résistance noire pour faire de Finn un autre type de héros. »

some people tried… — Phil Lord is wearing a mask on his determined face (@philiplord) June 3, 2020

Depuis quelques jours, John Boyega s’exprime haut et fort contre les injustices et les violences policières subies par les noirs. La mort de George Floyd, tué par la police, a fait s’élever des voix de toute part et Boyega fait partie des célébrités qui n’hésitent pas à dénoncer ces violences abominables. Il a fait un discours poignant durant une manifestation de Black Lives Matter à Londres.

Dans sa réponse, Phil Lord dit simplement : « certaines personnes ont essayé… » Il laisse ainsi entendre qu’avec Miller, ils ont dû essayer de faire de Lando un personnage différent. Evidemment, il ne rentre pas dans les détails, mais clairement, ils avaient des plans différents pour Lando.

Les véritables raisons du renvoi de Lord et Miller restent encore assez floues, mais il semble que le duo avait l’intention de prendre des risques et de chambouler les choses. Ils ont apparemment tenter de faire de Lande « un héro différent » mais on ne saura jamais exactement comment.

La performance de Donald Glover dans le rôle du jeune Lando était l’une des choses les plus appréciées par les fans de la franchise. Dans son ensemble, le film a reçus des critiques très mitigées mais Lando a plu et certains voulaient en voir plus du personnage. Il y a même eu des rumeurs de spin-off sur lui.

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfilm