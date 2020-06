Mourir Peut Attendre : Daniel Craig tease un James Bond différent des précédents

Daniel Craig confie que Mourir Peut Attendre est un James Bond différent des précédents.

Mourir Peut Attendre, le dernier film James Bond en date, aurait dû sortir en avril dernier mais comme beaucoup d’autres, la pandémie de coronavirus a forcé le film à reporter sa sortie.

Spectre aurait dû être le dernier James Bond pour Daniel Craig mais l’acteur a décidé de resigner pour une dernière fois et il est contant de l’avoir fait parce que cela lui a permis de se rendre là où Fleming a crée sa saga.

Dans une interview à HeyUGuys sur les lieux du tournage, il confiait : « Être en Jamaïque est tout simplement excitant à bien des égards pour moi. Je n’étais jamais venu ici. Mais c’est aussi là que Fleming les a écrits, il les a créés ici. Il y a toujours eu un lien, quelque soit le lien familial. D’une manière ou d’une autre, il s’est toujours retrouvé ici pour une raison ou une autre. Beaucoup de films ont été tournés ici. Nous sommes tout simplement incroyablement chanceux d’avoir la chance d’être ici et on s’occupe bien de nous. Le soleil, il y a une plage là-bas. Je ne peux pas vous dire combien je suis heureux. »

Avant de revenir une dernière fois, Craig se disait rincé du rôle et n’avait plus envie de le jouer. Cependant, il confie que ce film est différent et il semble reconnaissant de ce que la franchise James Bond lui a apporté : « Jouer Bond fait partie de ma vie depuis plus d’une décennie maintenant. C’était juste une chance de plus pour faire quelque chose que nous n’avions pas fait auparavant, pour partir de la meilleure façon possible. Je suis juste reconnaissant d’avoir la chance de le faire. »

Dans Mourir Peut Attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, FLeabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Mourir Peut Attendre est prévu pour le 11 novembre 2020 en France.

Source : Movieweb / Crédit @MGM