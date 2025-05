Thunderbolts* : Marvel change le titre du film mais c’est un spoiler

Marvel modifie les affiches de Thunderbolts* pour remplacer le titre par un nouveau mais c’est un spoiler pour la révélation finale du film. Spoilers.

Marvel Studios n’a pas perdu de temps pour révéler la fin de son nouveau blockbuster Thunderbolts*. Un panneau publicitaire géant à Los Angeles faisant la promotion du film Marvel a fait peau neuve à la fin du week-end de lancement du film alors que le titre est passé de « Thunderbolts* » à « *The New Avengers« .

Le studio a ensuite publié une vidéo des acteurs du film arrachant le titre Thunderbolts* de l’affiche pour révéler The New Avengers. L’affiche sur les sites de billetterie comme Fandango a également changé pour lire The New Avengers.

Les fans de Marvel se demandaient depuis longtemps pourquoi le titre officiel Thunderbolts* incluait un astérisque. La réponse est révélée dans le troisième acte du film, lorsque Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) annonce que le nom du groupe est les New Avengers ou Nouveaux Avengers dans la VF.

Cette équipe comprend Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) et Sentry (Lewis Pullman).

« J’avais l’impression que si Val essayait également de la faire à l’envers et de vendre les Nouveaux Avengers au monde, nous pourrions le faire aussi », a déclaré le réalisateur Jake Schreier au New York Times à propos du changement marketing. « D’autant plus que l’astérisque est présent dans le film depuis un an, j’espère qu’on a l’impression que c’était un plan et que nous l’avons mis en œuvre. »

Dans la scène post-générique du film, il est révélé que les Nouveaux Avengers vivent dans l’ancien quartier général des Avengers, désormais appelé la Watchtower (Tour de Garde). Ils sont également engagés dans une bataille juridique avec Sam Wilson/Captain America (Anthony Mackie) pour violation du droit d’auteur du logo Avengers. Captain America : Brave New World s’est terminé avec Sam partant en mission pour rassembler les Avengers.

Le casting de Thunderbolts* sera de retour en action l’année prochaine dans Avengers : Doomsday, ce qui sera probablement le moment où les Nouveaux Avengers devront faire équipe avec les Avengers originaux, ainsi que les Quatre Fantastiques, afin d’arrêter la nouvelle menace incarnée par Robert Downey Jr..

L’autre teaser majeur de la scène post-générique de Thunderbolts* montre le vaisseau spatial des Quatre Fantastiques entrant sur l’orbite terrestre depuis une autre dimension au son de leur thème musical. Jake Schreier, a déclaré à Variety que la scène avait été tournée « il y a peut-être quatre semaines, et ce n’est pas moi qui l’ai réalisé. Ce sont les Russo sur le tournage de Avengers : Doomsday. »

« Nous avons tous travaillé sur la scène juste pour nous assurer que l’endroit où se trouvaient nos personnages était honnête », a-t-il ajouté. « Mais aussi, vous les livrez à ce tout nouveau monde et à cette nouvelle portée, et vous voulez qu’ils fonctionnent de cette façon. C’était amusant de les voir dirigés dans un autre contexte et à un niveau de portée différent de celui que nous avions traité. »

Le prochain film Marvel est Les Quatre Fantastiques : Les Premiers Pas et sera en salles le 23 juillet.

Source : Variety / Crédit ©Marvel