GTA VI : Un trailer fou et plein d’amour pour la ville la plus criminelle de Floride

Après dix ans d’attente et de memes désespérés, Rockstar balance enfin le trailer de GTA VI. Retour à Vice City, héroïne badass, Floride déglinguée : décryptage d’une bande-annonce déjà culte.

Après 10 ans d’attente, d’espoirs, de rumeurs, de leaks flous comme les photos d’un Bigfoot en cavale, et d’un teaser assez enigmatique mais prometteur, Rockstar a ENFIN lâché le trailer de GTA VI. Une licence plus qu’attendue si l’on peut dire.

En à peine 2 min, le trailer va réussir à mettre tout le monde d’accord : GTA est de retour, et ça va être gigantesque. La hype est là et pas qu’un peu, puisqu’en moins d’une heure la vidéo compte déjà plus de 1,3 millions de likes ! Si ça ce n’est pas signe que les joeurs sont toujours là !

Vice City 2.0 : Welcome to Florida

Retour à Vice City. On oublie les néons kitsch et la vibes 80’s façon Scarface. Ici, c’est la Floride d’aujourd’hui, version TikTok. Le trailer aligne les plans dignes d’un best-of de “Florida Man” : un alligator dans une piscine, un mec à moitié à poil sur un toit, une bagarre, des arrestations, des casses, du jet ski, des boites de nuits bien salaces comme il faut : la Floride le lieu révé pour un GTA grandeur nature.

Bonnie & Clyde : GTA edition

On voit des clubs de strip-tease, des courses-poursuites, des soirées qui dégénèrent, des flics débordés… Bref, tout ce qu’on attend d’un GTA, mais avec un réalisme et un souci du détail qui donnent envie, époustouflants. Et toujours cette petite couche de satire sociale bien acide. Mais cette fois la cerise sur le gateau : on joue un couple amoureux. Un couple de criminels certes, mais très ammourachés l’un de l’autre.

Un monde plus vivant que jamais (et plus chaotique aussi)

Graphiquement, c’est fou. Rockstar a passé un sacré cap. Chaque rue, chaque visage, chaque reflet respire la démesure.

Une Vice City qui semble plus grande, plus dense, plus imprévisible dans une DA plus folle que jamais. Le trailer tease un univers où l’IA et les PNJ vivent leur vie, où chaque coin de rue peut être le théâtre d’un moment WTF… Un véritable monde immersif plus vrai que jamais et plus libre qu’imaginé, au milieu des caïmans et un gang de retraités armés.

En résumé : c’est beau, c’est fou, c’est (presque) trop

Rockstar vient de dropper le trailer le plus attendu de la décennie et spoiler : ils ont livré une bande annonce plus folle que les fans du jeu n’auraient pu imaginer. Maintenant, il va falloir attendre 2026, puisque la sortie du jeu a été repoussée. Certainement pour laisser le temps aux développeurs de paufiner au mieux le moteur du jeu ainsi que ces graphismes qui sont déjà rien qu’à cette bande annonce : époustouflants.

En attendant, préparez-vous à disséquer chaque image, chaque pixel, chaque reflet de flaque d’eau. Parce que si GTA VI tient ses promesses, on risque bien de ne plus voir la Floride du même œil.

GTA VI : Un trailer fou et plein d’amour