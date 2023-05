Blade : Le film Marvel repousse sa production à cause de la grève des scénaristes

Le film Marvel Blade repousse le début de sa production à cause de la grève des scénaristes.

Décidément, le film Blade a du mal à se mettre en place. Alors qu’il y a quelque temps, il se disait que le script avait subit de nombreux changements, on apprend que la production va prendre encore plus de retard.

Selon Deadline, Marvel Studios repousse la production du film mettant en vedette Mahershala Ali après que la pré-production a été temporairement arrêtée en raison de la grève des scénaristes. Marvel a récemment embauché Nic Pizzolatto (True Detective) pour écrire le scénario, mais il ne peut pas travailler dessus pendant la grève. Le studio a donc pensé qu’il valait mieux pousser la production sur le tournage jusqu’à ce que le scénario soit prêt.

Si la production de Blade est sur pause, d’autres projets Marvel continuent. Marvel prévoit toujours d’aller de l’avant sur ses autres tournages à venir, notamment Thunderbolts et Deadpool 3, qui seront tournés plus tard cet été. Ils tournent également actuellement Captain America: New World Order avec Anthony Mackie à Atlanta.

Ali, qui est attaché au film depuis 2019, incarnera le chasseur de vampires emblématique éponyme. Le personnage a déjà fait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe en 2021 grâce à une brève apparition vocale lors de la scène post-crédits d’Eternals.

Selon le synopsis, le reboot de Blade sera centré sur la quête du héros à moitié immortel pour « débarrasser le monde des vampires afin de venger sa mère, qui a été tuée par un vampire alors qu’elle lui donnait naissance ».

Delroy Lindo (Da 5 Bloods), Aaron Pierre (Krypton) et Mia Goth (Pearl) sont également au casting du film. Compte tenu de l’interaction de l’anti-héros titulaire avec Dane Whitman / Black Knight joué par Kit Harington dans Eternals, il se murmure qu’il pourrait aussi être au générique de Blade.

Il a été confirmé que Blade sera désormais réalisé par Yann Demange (Lovecraft Country).

Source : Deadline / Crédit ©Marvel/DR