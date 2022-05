Sam Raimi souhaite adapter du Stephen King en film

Sam Raimi a exprimé son désir d’adapter un roman de Stephen King sur grand écran.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le dernier film réalisé par Sam Raimi, qui fait son retour dan l’univers des super-héros après sa trilogie Spider-Man. En plein promotion pour le film Marvel, Raimi, qui est spécialiste de l’horreur (il est à l’origine de la saga Evil Dead), a partagé son envie d’adapter une œuvre de Stephen King.

Lorsqu’on lui a demandé quels romans de King en particulier il serait intéressé, il a mentionné ses favoris, dont certains ont déjà été adaptés pour l’écran par des cinéastes précédents.

« Oh, absolument. J’adore The Shining, mais quelqu’un l’a déjà eu. Et j’adorais Carrie, mais cela avait déjà été fait au moment où je l’avais lu. Et puis sa collection Night Shift est tellement géniale. Beaucoup de ces histoires auraient fait de grands films. Rob Reiner en a fait un super que je voulais en faire un aussi. Il y a donc eu beaucoup de grandes histoires de King dans lesquelles j’aimerais pouvoir m’impliquer. Peut-être qu’à l’avenir, nous pourrons travailler ensemble », a déclaré Raimi à Cinemablend.

Sam Raimi n’a pas encore adapté de roman de Stephan King mais l’auteur est un grand fan d’Evil Dead. Après avoir vu le film au Festival de Cannes en 1983, dans une critique pour Twilight Magazine, King a confié que c’était son cinquième film d’horreur préféré de tous les temps. Le soutien de King a aidé à attirer l’attention sur le film qui depuis, est devenu culte. Puis dans les années 1990, Raimi a travaillé comme acteur dans les mini-séries Le Fléau et Shining Les Couloirs de la peur.

On attend de voir si Sam Raimi finira par travailler sur une adaptation de Stephen King à l’avenir. En attendant, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est dans les salles.

Source : Cinemablend / Crédit ©DR