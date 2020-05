The Walking Dead saison 10 : Greg Nicotero explique le retard du final

Le réalisateur Greg Nicotero explique pourquoi le final de la saison 10 de The Walking Dead n’a pas été complété à temps.

Le tournage de la saison 10 de The Walking Dead s’est terminé en novembre 2019, bien avant que le monde ne soit mis à l’arrêt à cause du COVID-19. Et pourtant, le dernier épisode de la série n’a pas été complété à temps pour sa diffusion originale le 12 avril dernier. Il a été reporté indéfiniment et la saison s’est terminée sur le 15ème épisode.

Pour le moment, on ne sait pas quand est-ce que ce final sera diffusé mais Greg Nicotero, qui a réalisé l’épisode, explique pourquoi l’épisode n’a pas été complété à temps : « Quand vous êtes en post-production, ça se passe comme ça : Vous devez monter l’épisode, puis vous effectuez les effets sonores, puis vous faites la musique, puis les effets visuels, puis un étalage des couleurs pour vous assurer que toutes les couleurs de toutes les scènes correspondent, puis vous devez faire un contrôle de qualité pour vous assurer que rien n’est foiré. »

« Il y a donc toutes ces étapes qui doivent se produire, et de manière générale, notre calendrier de production fonctionne de sorte que l’épisode est complété environ trois semaines avant la diffusion de l’épisode. » Cette fenêtre de trois semaines signifie que le final aurait dû être terminé vers le 22 mars, mais le confinement avait déjà commencé.

« Nous étions donc vraiment en route vers la ligne d’arrivée lorsque les choses ont commencé à ralentir en raison de l’ordre de rester à la maison », explique Nicotero. « Nous avons donc raté cette fenêtre. Ce n’est pas que les effets ont été retardés ou autre chose qui a été retardé. C’était juste que la livraison de l’épisode aurait dû se faire à une date précise et nous avons dû fermer avant d’atteindre cette date. »

Mais Nicotero promet une chose: « C’est un épisode vraiment incroyable. J’adore la façon dont l’épisode 15 se termine où vous voyez Beta amener la horde à la tour où tout le monde est enfermé. Il y a beaucoup de choses pour ainsi dire. »

Il faudra être patient pour voir le final de la saison 10 de The Walking Dead.

Source : EW / Crédit ©AMC

