Outlander saison 5 : Gros changement par rapport aux livres (Spoilers)

L’avant dernier épisode de la saison 5 de Outlander fait un autre changement important par rapport aux livres de Diana Gabaldon. Spoilers sur la série et les livres.

Si vous avez vu l’avant dernier épisode de la saison 5 de Outlander, vous avez pu assister à une surprise. Brianna, Roger et leur fils Jemmy ont traversé les pierres et semblent être retournés vers le futur. On ne sait pas à quelle époque ils ont atterri mais ils ont clairement voyagé dans le temps.

Les fans des livres de Diana Gabaldon savent que Brianna, Roger et Jemmy retournent éventuellement dans le futur mais cela n’arrive pas avant un bon moment dans les livres. Actuellement, la série se déroule en 1772 et dans les livres, ils ne rentrent pas à leur époque avant la naissance de leur second enfant en 1776.

La saison 5 qui est en grande partie basée sur le cinquième tome, n’a pas hésité à emprunter des histoires au sixième volet. Avec la mort de Bonnet et l’enlèvement de Claire, c’est la troisième grosse histoire que la série puise dans le livre suivant.

A ce sujet, l’auteure pense que ces changements ont du sens : « Étant donné ce à quoi ils [les producteurs] font face en termes de contraintes et d’espace, je pense que cela a tout son sens parce que j’ai des intrigues qui peuvent s’étendre sur trois ou quatre livres. C’est un scénario cohérent, donc je ne vois vraiment aucun problème à retirer des morceaux du scénario d’un livre et à les condenser avec les morceaux précédents d’un autre livre afin de créer une ligne contiguë. »

L’avant dernier épisode a été écrit par Gabaldon elle-même mais elle avoue que le départ de Brianna et Roger n’était pas son idée. Cependant, elle la soutient complètement : « Peu importe d’où ça vient, c’était une très bonne idée, » a-t-elle tweeté.

Le 20ème siècle n’est pas revisité avant au moins le septième livre, il est donc intéressant pour la série d’y revenir un peu plus tôt. Après tout, la dualité des époques fait partie du charme de la série.

On attend de voir si le final dévoilera où et quand ont atterri les MacKenzie ou s’il faudra attendre la saison 6 pour le savoir. Le final sera surtout centré sur le sauvetage de Claire qui a été enlevée à la fin de l’épisode précédent.

Le final de Outlander sera diffusé ce dimanche 10 sur Starz et sera disponible dès le lendemain sur Netflix.

