Doctor Who : Un futur Docteur se cache dans un ancien épisode

Steven Moffat révèle qu’un futur Docteur se cache dans un de ses anciens épisodes de Doctor Who.

L’une des belles choses à propos de Doctor Who est que même des années après la première diffusion d’un épisode, on peut toujours découvrir des détails fascinants. Grâce à une nouvelle discussion entre les anciens showrunners de la série, Russell T. Davies et Steven Moffat, on a appris un grand secret sur une histoire de 2008 que personne n’avait repéré.

En discutant pour Doctor Who Magazine, les deux scénaristes ont révélé que dans un des épisodes que Moffat a écrits en 2008 (saison 4) – alors que Davies était encore showrunner -, Silence in the Library, se cachait un futur Docteur.

Durant cet épisode, David Tennant était le Docteur officiel, mais ce que les fans ne savent pas, c’est que Doctor Moon (Colin Salmon) était une version future du Docteur. Durant leur discussion, Davies demande à Moffat : « Quand nous faisions [l’épisode] Silence in the Library, tu m’as dit ce qu’était la toute dernière scène de Doctor Who. C‘est encore le cas ? »

Davies fait référence à un e-mail que Moffat lui a envoyé où il imaginait le futur et le passé du Docteur et de River Song. Moffat explique : « Dans ma tête (et UNIQUEMENT dans ma tête, cela n’apparaîtra probablement jamais à l’écran, ni ne sera confirmé de quelque façon que ce soit) River n’est pas seulement sa femme – c’est sa veuve, » dit Moffat.

Il continue : « Quelque part dans un avenir terrible, sur un champ de bataille, le 45e Docteur meurt dans ses bras et elle lui fait la même promesse qu’elle lui a fait une fois – ce n’est pas fini pour toi, tu me reverras. Puis River enterre son mari et elle part vivre de nombreuses aventures avec ses jeunes versions et leur embrouille le cerveau. »

« Jusqu’à ce qu’elle se retrouve dans le cœur de données de Library Planet, et se rende compte qu’elle ne le reverra plus jamais. Et puis elle commence à se demander pourquoi quelqu’un appelle une lune « Docteur ». Ahhh … »

« Ouais, une version de cela pourrait encore fonctionner », a poursuivi Moffat. « Le Docteur s’inquiète qu’elle se retrouve seule dans la bibliothèque et fait éclater son esprit mourant dans une lune. Bon sang, j’ai vraiment taper ces mots ! »

« J’arrive pas à croire que tu ne t’en souvenais pas ! » Répondit Davies. « Je n’ai jamais oublié ce truc du Docteur Moon, c’est si intelligent. Chaque fois que je regarde cette histoire, je pense que c’est lui, c’est le Docteur, et personne ne le sait ! »

Colin Salmon est donc en quelque sorte le docteur et même si cette idée ne sera jamais à filmer, les fans peuvent désormais reclasser mentalement Silence in the Library et Forest of The Dead comme une histoire multi-docteurs.

Source : Doctor Who Magazine / Crédit ©BBC