Star Trek Picard saison 3 : Patrick Stewart retrouvera ses collègues de Next Generation

LeVar Burton et d’autres acteurs reprendront leurs rôles de Star Trek The Next Generation dans la dernière saison de Star Trek Picard.

L’équipage de Star Trek The Next Generation va se reformer dans la saison 3 de Star Trek Picard qui vient d’être annoncée comme étant la dernière saison pour la série portée par Sir Patrick Stewart.

Paramount+ a annoncé que LeVar Burton (Geordi La Forge), Michael Dorn (Worf), Jonathan Frakes (William Riker), Gates McFadden (Dr Beverly Crusher), Marina Sirtis (Deanna Troi) et Brent Spiner (Data) – qui ont tous joué dans la populaire série Star Trek – retrouveront Stewart (Jean-Luc Picard) dans sa série titulaire.

La nouvelle du casting a été annoncée mardi, jour du Premier Contact. Comme le montre le film Star Trek : First Contact, mettant en vedette les acteurs susmentionnés de Star Trek : The Next Generation, le 5 avril 2063 est le jour où les humains entrent en contact pour la première fois avec les Vulcains, marquant un moment charnière d’exploration et d’acceptation dans l’histoire de Star Trek. Depuis les débuts du film, la Journée du premier contact est célébrée chaque année dans le monde entier le 5 avril.

Dans Star Trek: Picard, Stewart reprend son rôle de Jean-Luc Picard, qu’il a joué pendant sept saisons sur Star Trek: The Next Generation et suit le personnage dans le prochain chapitre de sa vie.

Notez que Frakes, Sirtis et Spiner sont déjà apparus dans Star Trek: Picard au cours des deux premières saisons, c’est dont un retour pour eux.

La saison 2 de Star Trek Picard est actuellement diffusée en France sur Amazon Prime Video.

Source : Deadline / Crédit ©CBS/Paramount