Morbius : Le réalisateur Daniel Espinosa répond aux critiques négatives

Le réalisateur Daniel Espinosa répond aux critiques négatives sur son film Morbius.

Les critiques n’ont pas été tendres avec Morbius et ont vidé le vampire de Jared Leto de son sang. Mais ce que certains n’ont pas réalisé, c’est que Daniel Espinosa est le pire critique de lui-même et il a développé une peau tellement dure que rien ne peut le pénétrer. Très tôt dans sa carrière, il a appris à encaisser les mauvaises critiques.

Discutant de la réception extrêmement négative du film Marvel de Sony de la part des critiques, Espinosa a déclaré que le processus de confrontation de son propre art avait commencé lorsqu’un étranger intrusif avait décidé de l’approcher alors qu’il était en état d’ébriété pour lui donner des conseils non sollicités sur son premier film.

« Quand j’ai fait mon premier long métrage, c’était un petit film appelé Babylon Disease. Je me souviens qu’un jour, je suis rentré chez moi dans le métro et j’avais bu quelques verres, donc j’étais un peu ivre », a déclaré le cinéaste à Insider. « Quelqu’un m’a donné un coup de coude dans le train et m’a dit : « Je dois te dire ce qui ne va pas avec la deuxième scène de ton long métrage », et je me suis dit : « Bon, d’accord. » »

Il poursuivi : « Ce que je veux dire c’est que c’est une chose étrange de rendre quelque chose aussi public. Écoutez, j’ai beaucoup de haine de moi-même, donc j’ai beaucoup de critiques sur mon propre travail. J’essaie toujours de me concentrer sur le fait d’être meilleur. Mais je suis aussi fier de ce que je fais. Il y a des parties dans tous mes films dont je suis vraiment fier. »

Que les critiques aiment le film ou non ne change pas grand-chose puisque Morbius a fait un démarrage plutôt décent au box office nord-américain avec 39,1 millions de dollars pour son premier week-end.

Morbius est actuellement dans les salles.

Source : Insider / Crédit ©Sony