Superman & Lois fera une pause fin mars, Supergirl prendra le relais

Supergirl reviendra à la fin du mois de mars alors que Superman & Lois fera une pause à cause de COVID-19.

Supergirl revient plus tôt que prévu pour sa dernière saison. La première partie de la saison finale fera son retour d-s le 30 mars prochain alors que Superman & Lois est forcé de faire une pause dans son tournage.

La nouveauté récemment renouvelé fait une brève interruption en raison d’une pause de la production liée au COVID-19 plus tôt dans la saison et reprendra la diffusion de sa saison le mardi 18 mai, ce qui signifie que Supergirl ne terminera sa course que plus tard dans l’été.

Comme la plupart des séries, la saison précédente de Supergirl a été interrompue en raison de la pandémie. Pour le moment, il n’y a aucun détail sur la saison 6 mais on sait que David Ramsey reprendra son rôle de John Diggle et qu’il réalisera un épisode qui a été co-écrit par Azie Tesfai qui joue Kelly Olsen dans Supergirl. C’est une première pour l’Arrowverse qu’un de leurs acteurs écrive un épisode.

A la fin de la saison 5, Kara (Melissa Benoist) et Lena Luthor (Katie McGrath) ont enterré la hache de guerre et ont fait équipe pour vaincre Lex Luthor (Jon Cryer) et Leviathan. Malheureusement, Lex, avec l’aide de sa mère Lillian (Brenda Strong), a contrecarré les tentatives des Super Friends de l’arrêter.

Superman & Lois s’interrompra donc à l’épisode 5 le 23 mars avant de reprendre le 18 mai.

Source : EW / Crédit ©CW