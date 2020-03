Disney+ dévoile l’intégralité de ses programmes pour la France

Disney+ dévoile l’intégralité de ses contenus pour le public Français avec notamment Les Simpson, des films et séries Marvel, des séries et films cultes de Disney, Star Wars et bien d’autres.

Disney+ débarque en France dans un peu plus de trois semaines et la plateforme vient de dévoiler son line-up de plus de 500 films, plus de 300 séries – dont les 30 premières saisons des « Simpson », soit plus de 600 épisodes – et 26 créations « Disney+ Originals » exclusives. Autant de contenus disponibles dès le lancement du service en France, le 24 mars, sur une seule et même plateforme. Disney+ sera lancé simultanément au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

Avec des blockbusters dont Captain America : Civl War, des documentaires oscarisés comme Free Solo, des séries cultes Disney telles « Hannah Montana » et des programmes courts inédits dont « Fourchette se pose des questions » signé Pixar,

Disney+ offre aux utilisateurs un vaste catalogue de contenus de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, et bien plus encore. Le prix de l’abonnement est fixé à 6,99 € par mois ou 69, 99 € par an (conditions générales d’abonnement disponibles prochainement sur Disneyplus.com).

Marvel, Pixar, Star Wars…

Les fans de superhéros se régaleront avec plus de 30 films et séries Marvel, dont Les Gardiens De La Galaxie, Les Agents du S.H.I.E.L.D., « Marvel’s Inhumans » ou bien encore « Ultimate Spider-Man » en animation.

Ceux de Star Wars™ pourront voir ou revoir les 7 premiers films de la saga Skywalker mais aussi la totalité des épisodes de « The Clone Wars », sans oublier la très attendue nouvelle série « Disney+ Originals », « The Mandalorian », produite et scénarisée par Jon Favreau.

Une soixantaine de productions Pixar seront également au rendez-vous dont les blockbusters Toys Story 3 et Le Monde de Dory, le court-métrage inédit « La vie en lumière » ou la série documentaire « Pixar en vrai », qui plonge des personnages et séquences de l’univers Pixar dans notre monde bien réel.

Parmi les programmes de National Geographic, Free Solo (Oscar du meilleur documentaire), mais aussi « Science Fair » (prix du public à Sundance), le documentaire écologique « Avant le déluge » ainsi que les séries à succès de la chaîne, dont « Trésors sous les mers »

.

Des films d’hier et d’aujourd’hui

Les abonnés à Disney+ disposeront d’un accès sans précédent au catalogue Disney, où les classiques éternels (Cendrillon, Merlin L’enchanteur, La Petite Sirène…) côtoient des succès plus récents (La Reine Des Neiges ou Vaïana, La Légende du Bout du Monde dès la fin mars), des séries animées (« Phineas et Ferb », « La bande à Picsou ») sans oublier des centaines de séries, courts-métrages et émissions spéciales signées Disney Channel.

Disney+, c’est bien plus encore, avec des films cultes comme Maman, J’ai Raté L’avion, Madame Doubfire, L’Âge De Glace, Sister Act ou encore Avatar, le long-métrage oscarisé de James Cameron.

Des nouveautés

26 créations « Disney+ Originals » inédites seront aussi proposées en exclusivité, dont « High School Musical : la comédie musicale – la série », « Le Monde selon Jeff Goldblum », La Belle Et Le Clochard et « Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney ».

Disney+ propose l’intégralité de ses contenus en haute définition et sans publicité, avec la possibilité de disposer de 4 flux en simultané, de configurer jusqu’à 7 profils différents, de télécharger en illimité sur 10 appareils et de bénéficier de recommandations personnalisées.

En outre, les parents ont la possibilité de définir des profils « Enfants » avec une interface conviviale et facile d’utilisation pour accéder à tous les programmes adaptés à leur âge.

Comment accéder à DisneyPlus ?

• Disney+ sera disponible directement sur le site DisneyPlus.com ou sur les différentes boutiques d’applications.

• Les abonnés pourront profiter du service Disney+ sur la plupart des écrans connectés (téléphones portables, tablettes, consoles de jeux, lecteurs multimédia, téléviseurs connectés, etc.).

• Canal+ est le distributeur exclusif de Disney+ en France et pourra ainsi commercialiser ce service auprès de ses abonnés et élargir sa distribution via des accords avec d’autres opérateurs tels que les FAI.

• Les abonnés Canal+ engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries pourront bénéficier d’un accès à Disney+ inclus dans leur abonnement. Les abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack Canal+ pourront quant à eux profiter de Disney+ inclus dans leur abonnement pendant un an.

Pour plus d’informations sur Disney+, rendez-vous sur Disneyplus.com. L’intégralité des contenus disponibles dès le premier jour est à voir ici.

Crédit ©Disney