WandaVision : Une référence à Magneto dans l’épisode 5 ?

L’épisode 5 de WandaVision a peut-être fait une référence à Magneto. Spoilers.

La série WandaVision continue d’offrir de belles surprises. Après l’apparition d’un personnage des X-Men, il est possible qu’un autre personnage ait été référencé dans l’épisode 5. Alors que les fans de Marvel espèrent voir une version de Magneto faire son apparition dans WandaVision, la série à peut-être fait un clin d’œil à l’antagoniste iconique des X-Men.

Alors que WandaVision continue de faire avancer son intrigue, les lignes entre son statut d’héroïne et de méchante parviennent à devenir encore plus confuses, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) devenant le principal antagoniste de la série, du moins à partir de maintenant. Cela a été rendu encore plus évident dans le dernier épisode de la série, car Wanda montre à SWORD à quel point elle peut être puissante.

Dans l’épisode, le directeur par intérim de SWORD Tyler Hayward (Josh Stamberg) ordonne à ses agents d’utiliser un drone pour tirer sur Wanda. Le seul problème est qu’elle déjoue complètement leur plan. Un moment donné, elle sort de « WandaWorld » et confronte directement Hayward et ses agents, et c’est ici qu’elle effectue un mouvement similaire à ce que nous avons vu de Magneto à plusieurs reprises.

Elle jette le drone aux pieds de Hayward puis utilise ensuite son hypnose pour inciter les agents SWORD à pointer leurs armes directement sur leur patron. Si vous pensez à X-Men, Magneto (Ian McKellen) a pris une décision similaire et a utilisé ses pouvoirs pour retourner les armes à feu des policiers contre les soldats de la paix. Plus récemment, la version de Michael Fassbender a eu un moment similaire dans X-Men : Dark Phoenix.

Bien sûr, il n’y a pas de référence directe à Magneto. En fait, l’épisode s’assure de noter que les noms des parents de Wanda et Pietro étaient Oleg et Irina Maximoff. Les deux ont été tués par des obus de mortier fabriqués par Stark Industries, un événement auquel Wanda est toujours aux prises plus de 25 ans après les faits.

Qui sait, avec la présence de Pietro (Evan Peters) dans la série, Magneto peut toujours se pointer dans les 4 épisodes restants.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+

