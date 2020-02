Matrix 4 : Premier aperçu de Keanu Reeves sur le tournage (vidéo et image)

Le tournage de Matrix 4 vient de démarrer et les premières images et vidéos commencent à faire surface.

Matrix 4 est en route. Le film de Lana Wachowski vient de démarrer son tournage à San Francisco et les premières images commencent à faire surface sur la toile.

Une vidéo postée sur Instagram puis sue Twitter montre Keanu Reeves qui se protège les yeux du soleil alors qu’il regarde vers le haut. On notera qu’il ne porte pas son costume traditionnel de Neo. Il porte des vêtements très casual avec un bonnet. On peut aussi voir la réalisatrice derrière l’opérateur caméra. Une autre image est aussi à voir.

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Joathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 n’a pas encore de date de sortie mais le tournage devrait avoir lieu très bientôt. Il est annoncé pour le début de cette année 2020.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros