DC : James Gunn tease une nouvelle série et « deux grandes réunions »

James Gunn continue d’être très occupé entre Les Gardiens de la Galaxie 3 et son rôle de co-président de DC Studios.

Jeudi soir, Gunn a tweeté la dernière mise à jour concernant son travail pour l’univers cinématographique Marvel et l’univers DC. En plus de travailler sur Les Gardiens 3, sa journée chargée comprenait « deux grandes réunions DC Studios » et l’écriture d’une nouvelle série DC qui n’a pas encore été officiellement annoncée.

Est-ce que cette série non annoncée est le deuxième spin-off de The Suicide Squad que Gunn a teasé l’année dernière ou est-ce quelque chose d’entièrement différent ?

« Ma journée : j’ai écrit 1/3 d’une série DC non annoncée (emoji souriant) ; j’ai validé 100 plans d’effets visuels, j’ai fait des références de jeu pour Rocket et j’ai donné des notes de montage pour vol 3 ; j’ai eu deux grandes réunions DC Studios », a tweeté Gunn. Le tout accompagné d’un gif pour exprimer son état de fatigue avancée.

My day: wrote 1/3 of an unannounced DC TV show (😃); ok’d 100 VFX shots, did reference acting for Rocket, & gave editing notes for Vol 3; & had two big DC Studios meetings. pic.twitter.com/tmtuTbz1uF — James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2023

En novembre dernier, James Gunn et Peter Safran ont pris les rênes des studios DC qui entrent dans une nouvelle ère. Cependant, le cinéaste a encore quelques obligations envers Marvel avec le dernier volet de la saga Gardiens de la Galaxie. Ce film sortira en mai prochain, et après ça, il se concentrera encore plus sur son rôle de co-PDG de DC Studios et lancera ses différents projets.

Gunn et Safran devraient superviser de manière créative et financière la quasi-totalité des quatre prochaines années de films et séries à venir inspirés des comics DC.

Gunn et Safran ont déjà pris des décisions controversées, notamment celle de se séparer d’Henry Cavill en tant que Superman ou encore d’annuler le film Wonder Woman 3 et ne pas donner suite à Black Adam.

Crédit ©DC/DR