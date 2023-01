Avatar La Voie de L’eau devient le 10e film le plus rentable de tous les temps

Avatar La Voie de L’eau dépasse Fast & Furious 7 en tant que 10e film le plus rentable de tous les temps

Un deuxième film Avatar vient d’entrer dans le Top 10 des films les plus rentables de tous les temps. Avatar La Voie de L’eau a dépassé à la fois Top Gun: Maverick et Fast & Furious 7 pour devenir le 10e film le plus rentable de tous les temps dans le monde seulement 20 jours après sa sortie dans les salles nord-américaines et 22 jours dans le reste du monde.

Fast & Furious 7 était l’ancien 10e détenteur de la place avec un total de 1,515 milliard de dollars depuis sa sortie en 2015. La suite de Top Gun était juste derrière avec 1,489 $ depuis ses débuts plus tôt cette année.

Avatar La Voie de L’eau a maintenant accumulé 1,516 milliard de dollars dans le monde, dont 33,8 millions de dollars depuis les projections de mercredi cette semaine, comme l’a rapporté Disney.

Le studio projette que le film dépassera bientôt The Avengers, avec son revenu brut mondial de 1,521 milliard de dollars, d’ici la fin de la semaine pour devenir le neuvième film le plus rentable.

Le premier film Avatar sorti en 2009 et qui depuis a été ressorti plusieurs fois en salles, reste à la première place avec un total de 2,9 milliards de dollars cumulés.

Avatar La Voie de L’eau reprend des années après les événements du film précédent. Les Sully, y compris les enfants biologiques et adoptés de Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña), ont fui leur maison dans les forêts de Pandora alors qu’ils sont chassés par la RDA et le colonel Quaritch (Stephen Lang), qui revient dans un tout nouveau corps Na’vi. La famille se réfugie chez les Metkayina, une tribu de Na’vi qui s’est adaptée à la vie dans l’océan.

Avatar La Voie de L’eau est toujours dans les salles de cinéma.

Source : EW / Crédit ©Disney/20th Century Studios