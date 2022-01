Uncharted : Nouvelles images avec Tom Holland

Nouvelles images avec du l’adaptation du jeu vidéo Uncharted avec Tom Holland.

Après un extrait impressionnant diffusé cette semaine, deux nouvelles images l’adaptation du jeu vidéo Uncharted avec Tom Holland dans le rôle principal de Nathan Drake, ont été dévoilées par le magazine Total Film.

Sue la première image, Drake se tient d’un air interrogateur dans ce qui semble être une grotte très effrayante, tenant une torche devant un objet non visible à l’écran. Il se trouve en compagnie de Sophia Ali qui joue Chloe Frazer, une autre chasseuse de trésors professionnelle, une habituée de la série des jeux.

Sur la seconde image, on découvre un Drake, aux faux airs de playboy, au volant d’un hors-bord exorbitant dans une chemise blanche serrée.

Uncharted raconte l’histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de son partenaire à l’humour vif et piquant, Victor « Sully » Sullivan, lors de leur première chasse aux trésors. Inspirée de la célèbre franchise de jeux vidéo, cette épopée d’action et d’aventure à travers le globe, les deux personnages partent à la recherche périlleuse du « plus grand trésor du monde », tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps.

Au casting, on trouve aussi Antonio Banderas, Sophia Ali (Truth or Dare) et Tati Gabrielle (Les Nouvelles Aventures de Sabrina).

Réalisé par Ruben Fleischer, Uncharted est annoncé pour une sortie le 16 février 2022.

Source : TotalFilm / Crédit ©Sony