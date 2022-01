Scream : Dewey appelle Sidney (extrait)

Dewey appelle Sidney pour la prévenir dans un extrait du nouveau film Scream.

Cette semaine, David Arquette et Neve Campbell étaient invités dans l’émission matinale Good Morning America pour discuter du nouveau volet de la saga Scream qui sort ce mois-ci, plus de 25 ans après l’original. S’ils ne peuvent pas en dire trop, les acteurs originaux sont venus avec un extrait.

A environ 1 minute 34 dans la vidéo en fin d’article, on peut voir Dewey (Arquette) qui appelle Sidney pour lui dire que Ghostface est de retour et qu’une nouvelle série de meurtre est en train de se produire. Evidemment, Sidney est choquée par la nouvelle mais quand Dewey lui demande ensuite si elle a une arme, elle répond : « je suis Sidney Prescott, bien sûr que j’ai une arme. »

En plus de montrer l’extrait, Campbell et Arquette ont également discuté de ce qu’ils ressentent à l’idée de revenir dans la franchise une décennie après la sortie de Scream 4, en 2011. Les deux stars ont déclaré qu’elles se sentaient à l’aise de revenir à leurs rôles préférés des fans et ont souligné à quel point ça fait du bien de retrouver le casting original une fois de plus. Campbell a même comparé l’expérience un « retour au camp d’été », car travailler sur la franchise a été un vrai plaisir depuis le premier film.

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

Neve Campbell (« Sidney Prescott »), Courteney Cox (« Gale Weathers ») et David Arquette (« Dewey Riley ») reprennent leurs rôles emblématiques dans Scream aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar.

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, Scream sort le 12 janvier 2022.

Scream – extrait

Crédit ©Paramount