Soul : Le film Pixar avait une fin différente à l’origine

L’équipe du film Pixar Soul révèle qu’il y aurait dû avoir une fin différente. SPOILERS.

Depuis son lancement le jour de Noël, le film Soul de Pixar est un énorme succès pour Disney+. Explorant l’au-delà et l’idée abstraite d’une « âme », mais le tout de manière accessible comme Pixar sait le faire, Soul a traversé de nombreuses versions différentes avant de devenir la version qu’il est aujourd’hui.

La productrice Dana Murray, ainsi que les réalisateurs Pete Docter et Kemp Powers, ont maintenant révélé la fin originale de Soul, et cela aurait laissé Joe Gardner dans un endroit très différent. La suite est spoiler.

« Pendant longtemps, Joe partait dans l’Au-Delà. Il y avait beaucoup de débats dans les deux sens, mais je pense que plus nous l’avons vu vivre sa vie et penser à sa mère, Libba, et tous ces différents facteurs, c’était la bonne fin, il devait être capable d’aller profiter de sa vie comme il le voulait, car il avait tellement appris tout au long du film, » a confié le co-réalisateur Kemp Powers à Entertainment Tonight.

Il ajoute : « Nous avons des versions de la fin où Joe ne retourne pas dans son corps, où il reste mort. Nous avons des versions de la fin où vous voyez Joe sur Terre un an plus tard. Bon sang, je pense que cette fin a suscité plus de débats que tout autre élément du film. »

La fin du film fut ainsi un gros débat durant sa fabrication : « Oh oui, il y avait définitivement des camps différents. Parce que je pense que les gens avaient l’impression que c’était de la triche de le laisser repartir. D’un autre côté, du point de vue de l’histoire, vous ne pouvez pas apprendre à ce gars à profiter de la vie de la bonne manière et ensuite lui en priver. Donc, cela ne semblait pas être la bonne voie à suivre, » explique le co-réalisateur Peter Docter.

« Bien que ce fût le projet original. À l’époque, je me disais : « L’acte le plus altruiste que vous puissiez faire est de passer le flambeau – j’ai eu de la chance. J’ai déjà apprécié la vie. Maintenant, tu dois avoir cette chance, toi, 22, qui n’a pas osé descendre. » Cela semblait poétique et agréable, mais finalement, dans le film, chaque scène était Joe qui disait : « Attends une seconde, je n’ai pas vécu ça de la bonne façon avant. » Donc, il ne semblait pas juste à la fin de dire: « Très bien, tu t’en vas ! » »

« Il y avait une autre version où il est allé dans l’Au-Delà, il y avait une scène là-bas et puis il est revenu. Et nous avons réalisé que nous jouions probablement avec le feu, même si c’était assez ésotérique. Je ne pense pas que c’était trop explicite en termes de: « Voilà à quoi ressemble l’au-delà ! » C’était plus abstrait, mais nous avons quand même décidé: « Euh, c’est probablement dangereux. » Et surtout, ce n’est pas bon pour le film. »

Le film est une belle réussite, autant visuellement que dans sa thématique. C’est probablement le Pixar le plus mature qui offre une belle leçon sur la vie.

Soul est disponible sur Disney+.

Source : ET / Crédit ©Disney