Avengers Engame : Une théorie de fan explique une gaffe de la bataille finale

Une théorie de fan tente d’expliquer une gaffe Ant-Man dans la bataille finale dans Avengers Endgame.

Le film Avengers Endgame était peut-être le crossover le plus ambitieux du cinéma mais il possède son lot de gaffes. Parmi ces gaffes, dans la bataille finale, il se trouve que deux Ant-Men sont présents à l’écran quasi au même moment, à deux endroits différents.

On le voit d’abord dans le van tentant de faire fonctionner une machine, puis quelques instants plus tard, on le voit dans la bataille dans sa forme de fourmi géante. Beaucoup ont pris cela comme une erreur de montage en post-production et c’est probablement le cas. Après tout, il se passe tellement de choses dans cette bataille finale, les erreurs sont possibles tout n’est pas parfait.

Mais un fan sur Reddit a trouvé une explication pour cette « erreur ». Selon Stephan Roget, le second Ant-Man n’est pas une erreur, ce serait Luis (Michael Pena), le meilleur ami de Scott Lang. Il pense que durant les cinq ans d’absence de Scott, Luis aurait mis la main sur un des costumes d’Ant-Man. Il se serait ainsi formé et quand Scott est revenu, il l’aurait mis au courant des plans des Avengers hors-champs. Luis serait ainsi venu prêter main forte et serait reparti aussitôt sans qu’on le remarque.

Cette théorie n’est peut-être pas la vraie réponse mais elle a du sens. Cela aide à comprendre la présence de cet Ant-Man en arrière plan quand Scott ne peut techniquement pas être là. C’est un chouilla tiré par les cheveux, certes, mais ça reste une explication.

Cela fait presque deux ans que le film est sorti et les fans continuent sans relâche de trouver des explications et des théories pour les « plot holes » du film. C’est assez admirable de voir cet engagement.

Avengers Endgame – Gaffe Ant-Man