Star Wars : Un prochain film 400 ans avant la saga Skywalker ?

Le prochain film Star Wars pourrait se dérouler 400 ans avant la saga Skywalker.

Maintenant que la saga Skywalker est terminée, le futur de la franchise Star Wars est en suspens. Le président de Disney avait dit que la franchise prendra une petite pause et qu’aucun film ne sortira avant quelques années, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne travaillent pas sur d’autres projets Star Wars.

Rian Johnson (Les Derniers Jedi) est toujours attaché à sa propre trilogie mais David Benioff et D.B Weiss ont abandonné leur projet. Cependant, il semble que l’histoire qu’ils auraient dû développer est toujours d’actualité et devrait être celle qui reprendra les hostilités quand la franchise reviendra au cinéma.

Selon le site bien informé Making Star Wars, le prochain film de la saga se déroulera durant l’époque de la « Haute République », soit 400 ans avant la saga qui vient de s’écouler avec L’Ascension de Skywalker. Il est aussi dit que la nouvelle série de film ne sera pas une trilogie. Ce seront des films qui se dérouleront durant la même période et qui seront connectés entre eux, dans la même veine que le Marvel Cinematic Universe.

La première étape de l’avenir de Star Wars serait liée à une initiative multimédia secrète à venir appelée Project Luminous, qui a été annoncée par Lucasfilm Publishing au New York Comic-Con en 2019. Cette initiative impliquerait les auteurs de comics Star Wars Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott et Charles Soule et cela s’étendrait sur les comics, les livres, les jeux vidéo et plus encore, et il semble que ce soit le début de cette nouvelle série de films Star Wars.

Mais de quoi parlera cette nouvelle saga Star Wars ? Le projet Luminous est censé suivre un groupe de Jedi partant à la découverte des régions alors inconnues de la galaxie. Les héros Jedi partiraient pour de nombreuses aventures et rencontreraient différents types d’ennemis, y compris une sorte d’anciens dieux Sith maléfiques. Il y aurait divers Jedi que nous suivons, chacun avec des forces et des pouvoirs de Force différents, similaires à ce que nous avons vu des Avengers dans le MCU. Mais il y aura aussi des héros qui ne sont pas des Jedi.

Le projet Luminous devait initialement démarrer en 2020 lorsqu’il a été annoncé à NYCC. Mais ces récentes rumeurs suggèrent qu’il débutera avec un jeu vidéo en 2021. C’est toujours bien en avance sur la date de sortie du prochain film Star Wars, qui était précédemment annoncé en décembre 2022.

Mais Lucasfilm introduirait-il vraiment des personnages pour leur nouvelle saga Star Wars dans les comics, les livres et les jeux vidéo ? Peut-être que Project Luminous visera à établir le cadre et à présenter des personnages mineurs qui pourraient faire partie des nouveaux films.

Notez bien que tout cela n’est pour le moment qu’une rumeur, mais Lucasfilm pense à l’avenir et ils savent quelle sera la prochaine étape pour Star Wars au cinéma. On attend la prochaine annonce officielle des studios pour la suite de la franchise.

Source : Making Star Wars / Crédit ©Lucasfilm