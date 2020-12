Obi Wan Kenobi, la série de disney+ débutera son tournage en janvier !

Le retour d’Ewan McGregor dans la peau se son personnage Obi-Wan Kenobi est imminent. Le tournage de la série consacrée à l’incontournable Jedi est annoncée pour janvier.

Les fans vont être ravis de cette nouvelle ! D’après l’Alliance de l’industrie du cinéma et de la télévision, le casting de la série consacrée au Jedi Obi-Wan Kenobi, interprété par Ewan McGregor, devrait commencer ses premières prises de vue début janvier 2021. Selon les dernières informations, le tournage se déroulerait à Boston, aux États-Unis, à Londres et dans le reste du Royaume-Uni.

Une nouvelle euphorisante, puisque ce nouveau spin-off de Star Wars dédié à Obi-Wan Kenobi fait partie des séries les plus attendues sur Disney+. Depuis son annonce, la série a connu de nombreux obstacles : réécritures, changement de personnels et la crise sanitaire liée au Covid-19. Les fans vont être enfin voir une lueur d’espoir et retrouver au plus vite Ewan McCregor qui incarne Obi-Wan Kenobi depuis 1999 dans le premier épisode : La Menace Fantôme.

À la réalisation de cette mini-production nous pouvons d’hors et déjà citer Deborah Chow qui a travaillé sur la série The Mandalorian disponible sur Disney+. Pour ce qui est de l’intrigue, on devrait faire un bond de huit ans après les événements de Star Wars épisode III : La Revanche des Sith. Un moment crucial où en scène Obi-Wan Kenobi, survivant à cette purge de l’ordre 66 et fait de lui l’un des personnages les plus symboliques de l’univers de George Lucas.

En attendant, de retrouver pour la première fois Obi-Wan Kenobi sous les feux des projecteurs ( ou des sabres lasers) il faudra se contenter des deux saisons de The Mandalorian.

Crédit photos : ©Lucasfilm / Source : Movieweb