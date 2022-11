Westworld : Pas de saison 5, mais les acteurs seront payés

Après quatre saisons, HBO annule la série Westworld mais les acteurs seront quand même payés pour la saison 5.

Le monde de Westworld ferme définitivement ses portes. Après quatre saisons, HBO a décidé de ne pas renouveler la série malgré le souhait des créateurs Jonathan Nolan et Lisa Joy de vouloir terminer leur série avec une cinquième et dernière saison. L’épisode diffusé le 14 août dernier fait désormais office de series finale.

Selon Variety, une multitude de facteurs sont entrés dans la décision de mettre fin au drame de science-fiction, y compris le prix élevé de la production, combiné à une audience en baisse et à une évaluation continue de la programmation à tous les niveaux chez le nouveau patron de HBO, Warner Bros. Discovery.

Adaptation du film de Michael Crichton de 1973, Westworld a remporté neuf Emmy Awards au cours de sa course et 54 nominations. La série était composée qu’un casting de grands noms qui comprenait Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandiwe Newton, Tessa Thompson, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, Aaron Paul, Angela Sarafyan et James Marsden. Les nouveaux venus pour la saison 4 comprenaient Ariana DeBose, Aurora Perrineau et Daniel Wu.

Newton est la seule actrice de la série a avoir remporté un Emmy Award, celui de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique en 2020 pour son interprétation de Maeve, qui a commencé la série en tant que prostituée androïde de la ville de l’ouest et a finalement évolué pour devenir une guerrière badass.

Selon Deadline, si la série n’aura pas de conclusion, les acteurs principaux seront toujours payés grâce à une clause de leur contrat (play-or-pay) qui dit que même s’il n’y a pas de saison 5, ils seront rémunérés. Ce genre de clause permet de s’assurer le retour des acteurs avant qu’une décision de renouvellement soit faite, surtout si le groupe comporte de grands noms qu’il serait difficile de rassembler sans contrats.

Il est dit que la saison 5 aurait été un retour au parc original de Westworld, comme dans la saison 1 qui reste la préférée des fans.

Cette annulation laisse la société de J.J. Abrams, Bad Robot, sans série à l’antenne chez HBO après que WarnerMedia ait conclu un contrat d’un demi-milliard avec Abrams en septembre 2019, un pacte qui court jusqu’en 2024. La série dramatique de science-fiction Demimonde de Bad Robot a été annulée en raison de problèmes budgétaires en juin, le prix atteignant 200 millions de dollars; ceci à la suite de la fusion de Warner Bros Discovery. D’autres séries Bad Robot, Constantine et Madame X, ont également été tuées dans l’œuf par HBO Max.

La fusion de Warner Bros et Discovery est clairement en train de faire le ménage et Westworl est une autre victime du nouveau patron David Zaslav.

Source : Deadline / Crédit ©HBO