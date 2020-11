The Suicide Squad : Le producteur révèle la mission principale et le lieu de l’action

Des détails sur le film The Suicide Squad de James Gunn ont été révélés par le producteur Peter Safran.

Les détails concernant le film The Suicide Squad commencent à faire officiellement surface. Dans une récente interview à Empire Magazine, Peter Safran, producteur chez Warner Bros., a offert des détails intrigants qui nous donnent une bien meilleure idée de l’histoire.

On apprend ainsi que les personnages « doivent détruire une prison et un laboratoire de l’époque nazie nommés Jotunheim, où des prisonniers politiques ont été détenus et des expérimentations ont eu lieu. »

Safran a ajouté que le Squad devra également récupérer quelque chose de la prison, qui dans le film est située à Corto Maltese, un lieu sud-américain qui a figuré dans une variété de projets DC, y compris la série Arrow. Jotunheim occupe une place particulière dans la tradition de Suicide Squad, apparaissant dans le tout premier numéro des comics en 1987.

Nous savons officiellement que plusieurs personnages majeurs de Suicide Squad de 2016 reviendront, notamment Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant, Mayling Ng (Mongal), Steve Agee (King Shark) et Idris Elba (Bloodsport).

The Suicide Squad sortira le 4 août 2021.

Source : Empire / Crédit ©Warner Bros