The Mandalorian saison 2 : Un personnage Star Wars majeur de retour ? (spoilers)

Une fuite de synopsis confirmerait le retour d’un personnage favori des fans de Star Wars dans The Mandalorian. Spoilers possible.

Plus tôt cette année, la rumeur disait que Rosario Dawson rejoindrait la série The Mandalorian en tant que personnage favori des fans, Ahsoka Tano, bien qu’un message maintenant supprimé de l’Instagram de Disney + Inde ait pu confirmer l’arrivée du personnage. Mais maintenant, il semble que d’autres personnages préférés se dirigent également vers la série dans la saison 2.

Selon Inverse, un synopsis divulgué pour l’épisode 2 de la saison 2 suggère que « Le Mandalorien doit transporter un passager avec une cargaison précieuse pour un voyage risqué ». Bien que ce synopsis ne soit pas confirmé comme officiel, il y a eu du matériel promotionnel montrant à la fois l’Enfant et le Mandalorien sur un cargo. Ajoutez à cela la référence aux Mon Calamari dans la saison 1 (ainsi qu’une référence à la planète Karnac) et les fans ne peuvent s’empêcher de supposer que nous pourrions voir l’introduction de la race extraterrestre dans la saison 2.

Si les Mon Calamari sont correctement introduits dans la saison 2, cela pourrait également signifier une apparition du plus emblématique des Mon Calamari – l’amiral Ackbar. Certes, c’est une assez grosse spéculation, mais Ackbar est un personnage très apprécié et The Mandalorian adore son fan-service.

Ackbar n’a pas survécu dans la dernière trilogie de Star Wars et les fans étaient très déçus de son sort. Il est donc possible que The Mandalorian revienne sur le personnage, surtout que Jon Favreau a promis d’introduire des histoires plus larges dans ce monde.

Gardez en tête que ce n’est qu’une spéculation.

The Mandalorian est disponible chaque vendredi sur Disney+.

Source : Inverse / Crédit ©Disney+