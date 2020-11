The Flash le Film : Un retour du Superman de Brandon Routh possible selon l’acteur

Brandon Routh a discuté de la possibilité de se retrouver dans le film The Flash en tant que Superman.

Le dernier crossover de l’Arrowverse, Crisis on Infinite Earths, a ouvert tout un tas de possibilités dans l’univers DC sur le grand et le petit écran. Et selon Brandon Routh, il est désormais tout à fait possible pour lui d’apparaitre dans les films DC en tant que Superman, notamment dans The Flash.

Le projet autonome avec Ezra Miller dans le rôle principal commence à prendre forme. Bien qu’il s’agisse d’un film basé sur le speedster, il y a beaucoup plus de personnages impliqués, y compris le Batman de Ben Affleck, ainsi que la version de Michael Keaton. Avec différents univers en collision, beaucoup se demandent qui d’autre pourrait apparaitre dans le film.

Interrogé par Geek House Show à propos d’un retour possible en tant que Superman pour le film The Flash, Brandon Routh a déclaré : « Je veux dire ouais, je pense que c’est toujours une possibilité. Bien sûr, ils font venir Michael Keaton, ce qui me passionne, et d’autres personnes d’anciens projets DC. »

L’acteur a poursuivi en déclarant : « Je pense que c’est très excitant – cela a très bien fonctionné dans Crisis On Infinite Earths, et j’étais extrêmement fier et honoré d’en faire partie et de reprendre mon Superman. Donc c’est absolument une possibilité – vous pouvez tout faire ! Tout le monde vit et meurt tout le temps dans ces choses. »

Quant à savoir s’il reviendra ou non, Routh ne dit rien à ce sujet, mais cette réponse prouve qu’il reviendrait sans réfléchir si on le lui proposait.

Le film The Flash est prévu pour une sortie en juin 2022.

Source : Geek House Show / Crédit ©CW