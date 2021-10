Doctor Strange 2 : Nouveau logo Scarlet Witch dévoilé sur un bonnet

Le bonnet donné à l’équipe de tournage de Doctor Strange 2 dévoile un nouveau logo pour Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Doctor Strange reviendra bientôt sur grand écran, d’abord dans Spider-Man No Way Home puis dans son second film en solo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Enfin « solo » est relatif puisque Scarlet Witch (Elisabeth Olsen), qui a eu sa propre série au début de l’année, sera aussi présente dans le film.

En fait, la Sorcière Rouge s’annonce comme un personnage majeur du film, voire potentiellement une antagoniste – face à Strange lui-même. Pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder certains des cadeaux remis aux membres de l’équipe pour leur travail sur le projet.

Dans une série d’images qui ont fait surface en ligne des bonnets donnés à l’équipe de cascadeurs derrière Doctor Strange 2, le nouveau logo de Scarlet Witch peut être vu entrelacé avec celui de Doctor Strange. Le logo de Strange est la fenêtre circulaire principale sur le toit du Sanctum Sanctorum et ici, les vrilles du bonnet Scarlet Witch sont enroulées autour des différentes vitres du Sanctum.

📸 | Here’s a look at the #DoctorStrange2 stunt team hat that features a new emblem intertwining the Sanctum Sanctorum’s logo with The Scarlet Witch’s tiara! pic.twitter.com/pTS72kFP8K — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) October 3, 2021

Après les événements de WandaVision, Olsen considérait Wanda comme une criminelle au sein de l’univers cinématographique Marvel : « Comme, elle vient de faire quelque chose qui fait d’elle une criminelle. Donc, dans mon esprit, la prochaine étape de sa vie est ce nouveau sentiment d’identité, de connaître les actes qu’elle a commis et sa propre responsabilité », a déclaré Olsen dans le dernier épisode du podcast Little Gold Men de Vanity Fair.

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est prévu pour le 25 mars 2022.

Source : Glamour / Crédit ©Marvel/Disney.