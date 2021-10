BRZRKR : Le scénariste de The Batman pour le film avec Keanu Reeves

Keanu Reeves révèle que Mattson Tomlin, le scénariste de The Batman, écrira le film Netflix BRZRKR.

Au printemps dernier, il a été annoncé que Netflix développerait à la fois des adaptations en live-action et animées de la série de bandes dessinées BRZRKR, mais les détails ont été relativement minces dans l’intervalle.

Heureusement, une nouvelle interview avec Collider vient de faire la lumière sur l’adaptation de manière majeure, avec Keanu Reeves révélant que le co-scénariste de The Batman, Mattson Tomlin, travaille sur le script du film en live-action.

« Nous travaillons avec Netflix qui a été très cool », a expliqué Reeves. « Ils vont nous laisser faire une histoire classée R, ce qui est cool. (…) Nous discutons avec quelques sociétés d’animation différentes et essayons de comprendre cela. Et, encore une fois, pour moi, j’espère être inspiré et influencé…il y a des règles à l’histoire, mais je veux aussi que d’autres créateurs en fassent leur version. »

Il ajoute : « J’espère donc faire une version différente d’un metaverse où, dans le sens d’avoir différents scénaristes avec un ensemble de règles, mais en faire des choses différentes. Nous travaillons sur la création d’une société pour l’animation et nous avons embauché un scénariste pour le film Mattson Tomlin. Il a été cool et commence tout juste à mettre les choses en place. C’est là où nous en sommes. »

Le personnage principal est un guerrier immortel. Connu uniquement sous le nom de Berzerker, c’est un être mi-mortel, mi-dieu. À travers les âges, il a été contraint à la violence et maintenant, dans le monde moderne, il trouve sa place au sein du gouvernement américain pour mener les batailles trop dangereuses pour quiconque. Pour son service, Berzerker recevra la vérité sur son existence, y compris comment y mettre fin.

Keanu Reeves est l’inspiration visuelle du comic et il portera ainsi le personnage à l’écran en live-action. Pour le moment, aucune date n’est annoncée pour la sortie du film sur Netflix.

Source : Collider / Crédit © JEFF KRAVITZ/FILMMAGIC; BOOM! STUDIOS