The Walking Dead saison 10 : Fin de la guerre avec les Chuchoteurs (spoilers)

Retour sur le non-final de la saison 10 qui voit des morts, des retours, la fin de la guerre avec les Chuchoteurs et l’arrivée d’une communauté attendue. Spoilers.

Après des mois d’attente, l’épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead a enfin été diffusé. Cet épisode, qui était sensé être le final de la saison ne l’est plus tout à fait puisque 6 autres épisodes ont été ajoutés à la saison 10 et seront diffusés l’année prochaine. En attendant, l’épisode 16 était plein de révélations et de twists.

Quand l’épisode précédent s’est terminé, la communauté a abandonné Alexandria pour un grand immeuble à la suite d’une autre attaque de la horde après la décimation de la Colline. Carol et Kelly sont parties en mission pour récupérer des pièces radio pour Luke, tandis qu’Aaron et Alden ont été piégés dans une tour à Alexandria sans pouvoir avertir Gabriel et les autres.

Daryl est allé dans les bois après Judith, qui est toujours aux prises avec l’absence de sa mère. C’est alors que Beta, au milieu d’une dépression mentale totale tout en portant un masque composé d’une demi-Alpha, découvre où se cachent les Alexandrins et conduit la horde à leur nouvelle porte. Pendant ce temps, Eugene conduit Ezekiel, Yumiko et leur nouvelle amie Princess au point de rendez-vous pour rencontrer Stephanie, la femme d’une autre communauté avec laquelle il communique depuis des semaines.

Fin de la guerre

Cet épisode – A certain Doom – révèle que l’homme derrière le masque de fer était en faite avec Maggie. On ne sait toujours pas à quoi il ressemble mais il est du bon côté. Maggie est de retour pour aider ses camarades après avoir lu le message de Carol. Et alors que Maggie réapparait, le père Gabriel meurt dans l’assaut final de Beta. La série perd ici un personnage de longue date.

Au milieu de la horde, alors que Negan fait diversion, Daryl attaque Beta par surprise et lui plante ses couteaux dans les yeux. Il est ensuite dévoré par les siens. Puis quand son masque tombe, Negan reconnait la célébrité qu’il était avant mais pour Daryl, Beta « n’est personne ».

Lydia termine le travail en menant la horde vers une falaise, mais Carol essaie de prendre le relais. Elle semble prête à mourir avec la horde pour ses péchés passés alors qu’elle se rapproche de plus en plus du bord. Lydia attrape son bras à la dernière seconde et la tire en arrière. Les deux s’étreignent près d’un fossé alors qu’elles regardent les marcheurs tomber dans l’eau.

Une fois tout ça terminé, Maggie revoit Judith pour la première fois depuis des années et voit qu’elle a bien grandi. Carol et Daryl parlent à nouveau du futur et du Nouveau-Mexique. Cette discussion semble mettre en place la série spin-off du duo qui partira sur la route mais pour le moment, ils ont encore des choses à faire.

Cliffhangers

L’épisode se termine sur deux cliffhangers. Le premier est le retour de Connie qu’on a pas vu depuis l’épisode 9 et qu’on pensait morte. Elle a été retrouvée par Virgil, l’homme que Michonne a ramené à son ile. Revient-il avec des nouvelles de Michonne ?

Pour finir, alors que Eugene et son groupe partaient retrouver Stephanie au point de rendez-vous, elle n’était pas là. Craignant qu’elle ait disparue, Eugene prend à cœur le discours d’encouragement d’Ezekiel et Yumiko et jure de continuer à la chercher. C’est alors qu’ils se retrouvent entourés de soldats lourdement armés avec des armures blanches à rayures. Ce sont des concepts fidèles aux comics pour le Commonwealth, la communauté avancée qui a longtemps été teasée dans la série. Ils sont enfin là.

Il ne reste plus que 31 épisodes de The Walking Dead avant la fin de la série : six épisodes bonus de la saison 10 pour l’année prochaine et 24 épisodes pour la saison 11. Le Commonwealth, semble-t-il, fait partie du plan pour terminer la série.

Cet épisode est déjà disponible sur le replay d’OCS et sera diffusé ce soir sur OCS Choc à 20h40.

Crédit ©AMC