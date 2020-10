The Boys saison 2 : Ce que regrette le showrunner et promo du final

Eric Kripke partage son regret de l’épisode 7 et découvrez la promo du dernier épisode de la saison 2 de The Boys.

L’avant dernier épisode de la seconde saison de The Boys a littéralement explosé les esprits et le final devrait être tout aussi explosif. Et s’il y a braiment un message retenir de l’épisode 7, c’est de ne pas s’attacher au personnage parce que n’importe qui peut mourir à n’importe quel moment.

Juste au moment où Lamplighter (Shawn Ashmore) commençait à montrer qu’il avait de vrais remords, le super-héros s’est suicidé ! Après avoir aidé Hughie à pénétrer dans la tour Vought pour sauver Stella, qui avait été emmenée captive, Lamplighter a remarqué que sa statue avait disparu.

«Je voulais le faire devant ma statue. Je voulais juste rendre mon père fier », a-t-il remarqué d’un air abattu… puis s’est immolé par le feu. L’acte a déclenché le système d’évacuation d’urgence, permettant à Stella de s’échapper de sa cellule qui réfrénait ses pouvoirs. Le geste de Lamplighter est choquant sur le coup, mais quand on y pense, si on a prêté attention aux choses, ce n’est pas une surprise.

« Notre sentiment dans la salle des scénaristes était que Lamplighter est suicidaire », a déclaré le showrunner Eric Kripke à TVLine. « Il le dit carrément à la fin de l’épisode 6. Il dit à Mallory: ‘S’il vous plaît, tuez-moi. Je veux vraiment qu’on mette fin à ma misère. » Donc, c’est connu qu’il était suicidaire.»

« Il est tellement loin par rapport à qui il pensait être, il n’est pas la personne dont son père serait fier. Je pense que la pression d’essayer de répondre aux attentes de son père, alors qu’il a échoué autant, était trop pour lui. C’est tragique. C’est triste. »

Mais au final, Kripke regrette de l’avoir tué aussi vite : « Nous avons écrit tout cela avant de caster Shawn, et une fois que nous avons choisi Shawn et que nous avons vu à quel point il était bon, à quel point il était émouvant et, d’une manière étrange, à quel point il l’a rendu sympathique, j’ai vraiment regretté de devoir le tuer, admet Kripke.

« Si je pouvais revenir en arrière et le refaire, sachant que j’avais Shawn et ce qu’il a fait avec ce personnage, je l’aurais gardé en vie plus longtemps. Mais c’est pour cela que ce personnage a été conçu depuis le début. »

Ce vendredi, la saison 2 arrive à sa fin. Comme le montre la promo, le Protecteur a pris Ryan et la mère du garçon demande désespérément de l’aide à Butcher. On peut aussi voir A-Train qui s’associe avec les Boys pour se débarrasser de la Nazi.

The Boys, c’est sur Amazon Prime Video.

The Boys saison 2 – Promo final