Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir : Audience record pour le lancement

La série Amazon Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir enregistre une audience record de 25 millions de téléspectateurs.

C’est un record qu’offre la série Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir à la plateforme Amazon Prime Video. La plateforme a annoncé ce week-end que les deux premiers épisodes de la série mis en ligne vendredi, ont attirés plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde.

Ce nombre marque la plus grande première de l’histoire de Prime Video, bien que le streamer se soit abstenu de déclarer combien de temps d’épisode un abonné doit regarder pour être compté comme une vue.

Les débuts en force des Anneaux de Pouvoir surviennent peu de temps après le lancement d’une autre série fantasy attendue, la préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon sur HBO et HBO Max, établissant un premier record pour le streamer. Au dernier décompte, le premier épisode de la série House of the Dragon approchait les 25 millions de téléspectateurs aux États-Unis, après une semaine de disponibilité.

« Il est en quelque sorte approprié que les histoires de Tolkien – parmi les plus populaires de tous les temps, et ce que beaucoup considèrent comme la véritable origine du genre fantastique – nous aient conduits à ce moment de fierté », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, dans un communiqué.

«Je suis très reconnaissante envers Tolkien Estate et envers nos showrunners J.D. Payne et Patrick McKay, le producteur exécutif Lindsey Weber, les acteurs et l’équipe, pour leurs efforts de collaboration inlassables et leur énergie créative sans bornes. Et ce sont les dizaines de millions de fans qui regardent, clairement aussi passionnés par la Terre du Milieu que nous, qui sont notre véritable mesure du succès. »

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir, c’est le vendredi sur Amazon Prime Video.

Source : TVLine / Crédit ©Amazon