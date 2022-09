Creative Emmy Awards 2022 : The White Lotus, Euphoria et Stranger Things gagnants

A une semaine de la cérémonie principale, The White Lotus, Euphoria et Stranger Things se démarquent comme premiers gagnants aux Creative Emmy Awards 2022.

Ce week-end, sur deux soirées, ce sont tenus les Creative Emmy Awards, qui récompensent en grande partie les catégories techniques, certains prix d’émissions non-scriptées, mais aussi quelques catégories d’acteurs, notamment les guests. Euphoria, The White Lotus et Stranger Things ont dominé les Creative Arts Emmys ce week-end, remportant chacun cinq prix techniques avant les 74e Primetime Emmy Awards qui se tiendront la semaine prochaine

Les cinq victoires d’Euphoria incluent notamment celle de Colman Domingo, qui a remporté le premier Emmy de sa carrière pour le meilleur acteur invité dans une série dramatique. Les séries de Netflix Arcane et Squid Game (qui a remporté le prix de la meilleure actrice invitée dans un drame pour Lee You-mi) ont remporté quatre victoires chacune.

Parmi les autres gagnants notables : Nathan Lane, sept fois nommé pour le meilleur acteur invité dans une comédie, a remporté son tout premier Emmy pour son rôle dans la série Disney+/Hulu Only Murders in the Building ; et Laurie Metcalf de Hacks, maintenant quatre fois lauréate d’un Emmy, a remporté son premier trophée depuis 1994.

Notez aussi que Chadwick Boseman a rempoté un Emmy à titre posthume pour sa prestation vocale de Star-Lord T’Challa dans la série animée Marvel What if…?

Le palmarès des catégories principales est à voir ci-dessous. Les gagnants sont en gras. Pour la liste complète, rendez-vous sur le site des Emmy Awards, ici pour la première partie et là pour la seconde.

Meilleur acteur invité dans une série dramatique

Adrien Brody, Succession

James Cromwell, Succession

Colman Domingo, Euphoria

Arian Moayed, Succession

Tom Pelphrey, Ozark

Alexander Skarsgård, Succession

Meilleure actrice invitée dans une série dramatique

Hope Davis, Succession

Marcia Gay Harden, The Morning Show

Martha Kelly, Euphoria

Sanaa Lathan, Succession

Harriet Walter, Succession

Lee You-mi, Squid Game

Meilleur acteur invité dans une comédie

Jerrod Carmichael, Saturday Night Live

Bill Hader, Curb Your Enthusiasm

James Lance, Ted Lasso

Nathan Lane, Only Murders in the Building

Christopher McDonald, Hacks

Sam Richardson, Ted Lasso

Meilleur actrice invitée dans une comédie

Jane Adams, Hacks

Harriet Sansom Harris, Hacks

Jane Lynch, Only Murders in the Building

Laurie Metcalf, Hacks

Kaitlin Olson, Hacks

Harriet Walter, Ted Lasso

Meilleur Film de télévision

Tic et Tac : Les Rangers du Risque – Le Film

Ray Donovan: The Movie

Reno 911! The Hunt for QAnon

The Survivor

Zoey’s Extraordinary Christmas

Meilleur Programme Animé

Arcane

Bob’s Burgers

Rick and Morty

The Simpsons

What If…?

Meilleure performance vocale de personnage

F. Murray Abraham, Moon Knight

Julie Andrews, Bridgerton

Chadwick Boseman, What If…?

Maya Rudolph, Big Mouth

Stanley Tucci, Central Park

Jessica Walter, Archer

Jeffrey Wright, What If…?

La cérémonie principale des Emmy Awards 2022 se tiendra dans la nuit du 12 au 13 septembre sur SérieClub.

Crédit ©HBO